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"Подыграл пропаганде РФ": Кулеба резко ответил президенту Болгарии по Крыму

20 ноября 2021, 18:27
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Высказывания болгарского лидера являются ударом по двусторонним отношениям, подчеркнул глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Фото Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал скандальное заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что захваченный Крым является российским.

В своем Twitter глава украинского МИД заявил о том, что высказывания болгарского лидера являются ударом по двусторонним отношениям.

"Своими опрометчивыми изречениями он (президент Болгарии - ред.) нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл российской пропаганде", - подчеркнул украинский министр.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства пристыдил Радева, который заявил, что захват Крыма не является драмой.

Кулеба рассказал Румену Радеву, что такое настоящая драма. По словам министра, это если Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей.

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Скандал из-за заявления Румена Радева

Ранее Румен Радев сделал скандальное заявление о принадлежности Крыма России. В ходе предвыборных дебатов он также подчеркнул, что считает неэффективными антироссийские санкции Евросоюза.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление президента Болгарии Румена Радева, который назвал оккупированный Крым российским. В этой связи в МИД Украины был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев.

В Европейском Союзе ответили президенту Болгарии Румену Радеву, кому на самом деле принадлежит Крымский полуостров, и подчеркнули, что с точки зрения Европейского Союза, его 27 стран-членов, Крым - это Украина.

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