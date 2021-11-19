В МИД выдвинули жесткое требование президенту Болгарии после его скандальных слов о Крыме

Посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева вызвали в МИД Украины.
В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление президента Болгарии Румена Радева, который назвал оккупированный Крым российским.
В этой связи в МИД Украины был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев, говорится в сообщении пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства.
"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов", - сказано в сообщении.
Украинские допломаты подчеркнули, что слова действующего болгарского президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах.
"Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления", - говорится в комментарии МИД Украины.
В свою очередь посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыма как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилий по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы.
Скандальное заявление Румена Радева
Президент Болгарии Румен Радев сделал скандальное заявление о принадлежности Крыма России. В ходе предвыборных дебатов он также подчеркнул, что считает неэффективными антироссийские санкции Евросоюза.
В ходе дискуссии с кандидатом на пост президента Болгарии Анастасом Герджиковым, отвечая на уточняющий, чей Крым, Радев сказал: "Он сейчас российский".
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