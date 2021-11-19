Президенту Болгарии в Евросоюзе ответили, кому на самом деле принадлежит Крым

Президент Болгарии Румен Радев назвал Крым "росиийским"/ dariknews.bg

В Европейском Союзе ответили президенту Болгарии Румену Радеву, кому на самом деле принадлежит Крымский полуостров.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Петер Стано.

"Европейская позиция по Крыму очень четкая с 2014 года и была усилена и повторена Европейским Союзом бесчисленное количество раз. С точки зрения Европейского Союза, его 27 стран-членов, Крым - это Украина. Крым - это украинская территория, которая противоправно была аннексирована Россией с нарушением международного права", - сказал Стано.

Читайте такжеВ Беларуси назвали Крым "российской территорией": в МИД Украины незамедлительно ответилиНапомним, президент Болгарии Румен Радев сделал скандальное заявление о принадлежности Крыма России. В ходе предвыборных дебатов он также подчеркнул, что считает неэффективными антироссийские санкции Евросоюза.

В ходе дискуссии с кандидатом на пост президента Болгарии Анастасом Герджиковым, отвечая на уточняющий, чей Крым, Радев сказал: "Он сейчас российский".

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На заявления Румена Радева отреагировали в МИД Украины

Украинское дипломатическое ведомство вызвало болгарского посла и потребовало официального опровержения. В МИД отмечают, что слова действующего президента не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии, а также резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Болгарский посол, в свою очередь, заверил украинскую сторону в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины. В том числе по Крыму как неотъемлемой части украинской территории, что подтверждается участием Болгарии в Крымской платформе.

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