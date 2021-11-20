Президент Болгарии уперто повторил, что Крым является российским

Румен Радев уперто повторил, что Крым является российским / Reuters

Президент Болгарии Румен Радев вновь назвал Крым российским после недавнего скандала.

Как сообщает bTV Новините, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавно озвученную позицию, президент Болгарии повторил, что аннексия полуострова является нарушением, но сейчас Крым фактически является территорией России.

"Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским", — сказал Радев журналистам.

Отметим, на днях президент Болгарии Румен Радев сделал скандальное заявление о принадлежности Крыма России. В ходе предвыборных дебатов он также подчеркнул, что считает неэффективными антироссийские санкции Евросоюза.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление президента Болгарии Румена Радева, который назвал оккупированный Крым российским. В этой связи в МИД Украины был приглашен посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев.

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В Европейском Союзе ответили президенту Болгарии Румену Радеву, кому на самом деле принадлежит Крымский полуостров, и подчеркнули, что с точки зрения Европейского Союза, его 27 стран-членов, Крым - это Украина.

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