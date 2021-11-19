"Посягает на Крым и Донбасс": у Лаврова снова "пригорело" из-за Украины

Сергей Лавров / Reuters

В Украине растут "милитаристские настроения", которые якобы угрожают Крыму и Донбассу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как заявил он в беседе с журналистами после переговоров с главой МИД Швеции Анн Линде,Россия не будет закрывать глаза на провокации со стороны ЕС и НАТО, в том числе в направлении Украины.

Глава МИД РФ уверен в том, что Евросоюз якобы "подыгрывает милитаристам" в Украине.

"Мы не будем закрывать глаза на те грубейшие провокации, которые повседневно мы наблюдаем со стороны членов НАТО и все чаще и чаще со стороны Евросоюза, в том числе в его попытке подыгрывать милитаристам в Украине, организовывать какие-то учебно-тренировочные военные миссии для украинцев, готовить украинскую армию к тем самым действиям, которыми она постоянно угрожает, заявляя, что возьмет силой Донбасс, не желая выполнять минские договоренности, посягает на российский Крым", — сказал он.

Лавров также добавил, что Украина якобы ведет военные приготовления и разжигает соответствующие настроения у своего населения, на что Запад никаким образом не реагирует.

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Ранее Лавров заявил, что заявления ряда стран о непризнании выборов в Госдуму, которые Россия провела в захваченном Крыму, являются "попыткой отвлечь внимание от провала Киева по выполнению минских соглашений".

Лавров также вновь повторил тезис российских властей о том, что якобы "вопрос Крыма закрыт".

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