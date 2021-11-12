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Без Лаврова: названа дата встречи глав МИД Франции, Германии и Украины

12 ноября 2021, 14:46

Она состоится в ближайшее время.

Нормандский формат
Встреча в нормандском формате состоится 15 ноября / УНИАН

Главы Министерств иностранных дел Германии, Франции и Украины встретяся в понедельник, 15 ноября. Они встретятся в Брюсселе.

Как пишет Страна, об сообщают немецкие СМИ в пятницу, 12 ноября.

Между тем, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отказался от участия во встрече глав МИД стран "нормандской четверки", которая планировалась на 11 ноября.

Напомним, 29 октября российская сторона передала коллегам в Берлин, Париж и Киев свой вариант проекта итогового документа, в котором урегулирование ситуации на Донбассе предлагается на условиях Кремля.

Встреча в нормандском формате по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.

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Нормандия глава МИД Сергей Лавров
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