Во Франции упрекнули РФ и потребовали немедленно провести нормандскую встречу

Нормандская встреча / pixabay

В министерстве иностранных дел Франции настаивают как можно быстрее провести министерскую встречу нормандской четверки.

Как информируют в МИД Франции, цель нормандской встречи заключается в преодолении разногласий в позициях сторон и придания переговорам нового политического импульса.

В министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции опровергли слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что 11 ноября провести министерскую встречу в нормандском формате невозможно, поскольку на предложения России по итоговому документу встречи нет никакой реакции.

Представитель Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции отметил, что Франция и Германия ответили на предложения России.

"Они предлагают организовать министерскую встречу в нормандском формате, от чего министр иностранных дел России отказался", – сообщили в министерстве.

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Отметим, накануне Лавров заявил о том, что Москва отказалась от предложения Франции провести министерскую встречу нормандской четверки 11 ноября.

29 октября российская сторона передала коллегам в Берлин, Париж и Киев свой вариант проекта итогового документа, в котором урегулирование ситуации на Донбассе предлагается на условиях Кремля.

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Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.

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