УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Во Франции упрекнули РФ и потребовали немедленно провести нормандскую встречу

9 ноября 2021, 20:36
Прослушать новость
Остановить

Представитель Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции отметил, что Франция и Германия ответили на предложения России.

Франция
Нормандская встреча / pixabay

В министерстве иностранных дел Франции настаивают как можно быстрее провести министерскую встречу нормандской четверки.

Как информируют в МИД Франции, цель нормандской встречи заключается в преодолении разногласий в позициях сторон и придания переговорам нового политического импульса.

В министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции опровергли слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что 11 ноября провести министерскую встречу в нормандском формате невозможно, поскольку на предложения России по итоговому документу встречи нет никакой реакции.

Представитель Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции отметил, что Франция и Германия ответили на предложения России.

"Они предлагают организовать министерскую встречу в нормандском формате, от чего министр иностранных дел России отказался", – сообщили в министерстве.

Реклама

Отметим, накануне Лавров заявил о том, что Москва отказалась от предложения Франции провести министерскую встречу нормандской четверки 11 ноября.

29 октября российская сторона передала коллегам в Берлин, Париж и Киев свой вариант проекта итогового документа, в котором урегулирование ситуации на Донбассе предлагается на условиях Кремля.

Читайте такжеЗависит от России: Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате

Встреча в нормандском формате по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел переговоры по видеосвязи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры договорились актуализировать диалог по Донбассу на уровне нормандской четверки и начать дискуссию относительно организации саммита на высшем политическом уровне.

Далее состоялся телефонный разговор Меркель, Макрона и главы РФ Путина. Российский президент обвинил Украину в якобы невыполнении всех договоренностей по Донбассу, которые были зафиксированы на нормандских саммитах. Однако в Кремле согласились на перезапуск переговоров в нормандском формате и начало диалога по проведению встречи на уровне министров иностранных дел.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что стороны договорились обсудить организацию встречи глав МИД стран нормандского формата. По его словам, встреча должна пройти в ближайшее время.

В пресс-службе президента Франции также заявили, что в ходе переговоров Макрона, Меркель и Зеленского, а также Макрона, Меркель и Путина, стороны договорились о проведении встречи глав МИД стран нормандского формата уже в ближайшие две недели.

Читайте также:

viber
Франция нормандская четверка
Сейчас вы просматриваете новость «Во Франции упрекнули РФ и потребовали немедленно провести нормандскую встречу». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопшихКогда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших Самые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минутСамые вкусные пирожки из лаваша с сыром и зеленью: готовить всего 15 минут Приметы на 6 ноября: что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу и как не попасть в бедуПриметы на 6 ноября: что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу и как не попасть в беду В Украину идут морозы: названа датаВ Украину идут морозы: названа дата Финансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросахФинансовый гороскоп на неделю 8-14 ноября: риск ограбления или успех в денежных вопросах
20:36

Во Франции упрекнули РФ и потребовали немедленно провести нормандскую встречу

20:26

Часть Киева закрыли для водителей и сделали пешеходной зоной

20:21

В Грузии поведали подробности перевода Саакашвили в тюремную больницуВидео

20:17

Украина содрогнулась от мощного землетрясенияВидео

19:57

Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра

Реклама
19:26

ВОЗ не считает таблетки от COVID-19 альтернативойВидео

19:25

В полиции рассказали, проверяют ли наличие COVID-сертификатов на улице

19:07

Десятки тысяч мигрантов из Беларуси и ответный удар Варшавы: в Польше поставили условие ЛукашенкоВидео

19:05

"Гляжусь в тебя, как в зеркало": ТОП-6 звездных "двойников" украинских знаменитостей

18:59

Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в бедуВидео

18:47

Гороскоп на 10 ноября для всех знаков Зодиака: Скорпионам – опасный соперник, Стрельцам – вещие сныВидео

18:31

В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцевВидео

18:30

У Лукашенко есть начальник в Москве: Польша призвала бороться с РоссиейВидео

18:01

В Сингапуре власти перестали оплачивать лечение от COVID-19 антивакцинаторам

18:01

Не попадут в Польшу – будут рваться в Украину: дипломат предупредил Киев об угрозе атаки мигрантовВидео

17:59

В Украине детей в школах кормили поддельным маслом и сыромВидео

17:59

Людей запугивают стрельбой: Минск силой перебрасывает сотни нелегалов к границамВидео

17:39

Зеленский созывает срочное заседание СНБОВидео

17:28

"Нарочно не придумаешь!" Маша Ефросинина разбила нос перед важными съемками

17:23

"Они не боятся попасть сразу в морг": Лидия Таран обратилась к поклонникам после жуткой ДТПВидео

Реклама
17:19

От мента до палача: всплыли детали о задержанном садисте из "ДНР"Видео

17:09

"Лжет людям и привозит их в Беларусь": в ЕС разнесли Лукашенко и раскрыли план Минска по мигрантамВидео

17:06

На пригородные и региональные маршруты по программе "Большая стройка" выйдут 20 новых дизель-поездов

17:01

В моде необыкновенное окрашивание из 90-х, которое позволит оказаться на седьмом небе от счастьяФото

16:54

С кулаками против прививок: на Прикарпатье антивакцинаторы устроили погром в лицееВидео

16:47

Под Тернополем пьяный водитель убил целую семьюВидео

16:33

Кузин рассказал, кто и когда получит бустерную вакцину от коронавирусаВидео

16:28

"Пусть легкие на грани, зато не раздаешь 5G": пародист метко высмеял противников вакцинацииВидео

16:21

2022 – год какого животного по восточному календарю и в чем его встречать

16:08

Стало известно, какой будет грядущая зима и сколько выпадет снега

16:07

Бомба-ракета: хиты Сергея Бабкина станут саундтреками сериала Джек & Лондон на 1+1Видео

16:05

Лукашенко обвинил Польшу в "стягивании войск" к границам Беларуси и пригрозил ударом от РоссииВидео

15:58

"Все спланировано": украинский чемпион опозорился отрицанием агрессии РФ и захвата Крыма

15:57

Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось

15:44

Издевательства над детьми и слезы на камеру: как нелегалы штурмуют границу ПольшиВидео

15:28

Комаровский пояснил, какую вакцину от COVID-19 до конца проверилиВидео

15:27

В Польше украинцы попали в страшную аварию: в МИД рассказали о погибшихФотоВидео

15:20

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

15:18

Украина выделила 10,5 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19: более 80% всех денег уже потратилиВидео

15:16

Счастье, любовь на всю жизнь и финансовая удача: названы знаки Зодиака, которым повезет в 2022 годуВидео

Реклама
15:13

Заявление Ротару про Крым спровоцировало скандал в РоссииВидео

15:04

В Польше зарезали 33-летнего украинцаВидео

14:57

Зеленский "порулил" новым поездом "УЗ" и проинспектировал плацкартВидео

14:55

От мяса и молочки до гречки и масла: в Украине рекордно растут цены на продуктыВидео

14:21

Суд оштрафовал 16-летнего виновника смертельной ДТП в Харькове

14:20

В Украине расширили "красную" зону и отправили Черкасскую область на карантинВидео

14:10

Ударит сильнейший мороз: погода в Украине резко изменитсяВидео

14:09

Угроза COVID-19 в центре, на западе и востоке Украины: четыре региона приближаются к красной зонеВидео

13:49

"Ошибка, мы лоханулись": Комаровский объяснил, почему разочаровался в ЗеленскомВидео

13:46

Вкуснейший киш с грибами и шпинатом: готовить всего 20 минутВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять