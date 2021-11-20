В детском атласе от National Geographic украинский Крым дорисовали России / УНИАН

В детском атласе от National Geographic Украину напечатали без Крыма. Полуостров напечатан в том же цвете, что и страна-оккупант.

Информацию о том, что издательство с центральным офисом в Вашингтоне, опозорилось, обнародовал на своей странице в Facebook бывший народный депутат Остап Еднак.

"Очень досадно, что приобретя для своих детей атлас уважаемого издательства National Geographic, видишь очень странное изображение Крыма в цвете территории России. Издательство с центральным офисом в Вашингтоне", — написал он и добавил соответствующие фотографии.

Еднак подчеркнул, что это "стыд и позор"

Кроме того, на нескольких картах Крым разграничили с украинским государством еще и пунктирной линией российской границы.

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В детском атласе от National Geographic украинский Крым дорисовали России / скриншот

Отметим, подобные скандалы в последнее время участились.

Так, международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar попал в эпицентр скандала после того, как в Сети появилась реклама перевозок пассажиров с картой без Крыма в составе Украины.

Компания JBL Ukraine в июле опубликовала опрос, в котором карта Украины была не только без оккупированного Россией Крыма, но и без захваченных отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Позже в JBL извинились и заявили о проведении служебного расследования.

На официальном сайте Олимпийских игр-2020 была опубликована карта, на которой Крым был отделен от Украины. В Международном олимпийском комитете принесли извинения, а ошибка была исправлена.

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