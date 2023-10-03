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Поезд наехал на ПВО россиян под Енакиево: экипаж оккупантов уничтожен

Анна Ярославская
3 октября 2023, 11:22 обновлено 3 октября, 11:22
Оккупант, сидевший за рулем ЗРК, двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением.
ЗРК Стрела, шеврон ВС РФ
Поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс оккупантов в "ДНР" / Коллаж: Главред, Фото: телеграм-канал @tsivilev_live, Википедия

В ночь на 3 октября в Донецкой области поезд наехал на российский зенитно-ракетный комплекс. В результате три оккупанта погибли, еще двое - ранены.

Как пишет Astra со ссылкой на источники, на перегоне "Енакиево-Углегорск" грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" ВС РФ.

По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.

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"Погибли военнослужащий в/ч 58249 Абай Култасев, военнослужащий в/ч 21005 Виталий Пагинец и военнослужащий в/ч 21005 Кирилл Гайченко. Ранены военнослужащие Рената и Михаила", - говорится сообщении.

На канале добавили, что в результате происшествия тепловоз сошёл с рельсов, есть повреждения ж/д полотна.

Как сообщал Главред, украинские военные ликвидировали российского полковника, командира 31-й десантно-штурмовой бригады оккупантов Андрея Кондрашкина с позывным "Дунай".

Гибель топ-оккупанта подтвердил в соцсети донецкий коллаборант Александр Ходаковский, который в текущем году был назначен "заместителем начальника Главного управления Росгвардии по ДНР".

Ранее украинские военные ликвидировали российского оккупанта и блогера Михаила Лучина под Красногоровкой в Донецкой области.

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