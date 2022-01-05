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Погиб на глазах у 6-летней дочки: появились жуткие детали смерти мужчины на горке в Днепре

5 января 2022, 11:06

Когда медики приехали по вызову мужчина был в состоянии клинической смерти.

В Днепре во время катания на санках в парке погиб 45-летний мужчина / Информатор

В Днепре во время катания на санках в парке погиб 45-летний мужчина, его 6-летняя дочь с травмами попала в больницу. Когда медики приехали по вызову мужчина был в состоянии клинической смерти.

Как рассказал глава областного центра экстренной медицины и медицины катастроф, вызов из парка поступил 3 января в 20:09. До травмированного мужчины "скорой" добраться было сложно из-за обмерзшей горки.

"На момент приезда медиков мужчина был в состоянии клинической смерти. Он ударился о дерево спиной при спуске с горки на пластиковой доске вместе с дочерью. Две бригады проводили реанимационные мероприятия в течение 30 минут, но потерпевшего не удалось спасти. Медики констатировали биологическую смерть", - сообщил глава центра Радий Шевченко.

6-летняя девочка во время удара получила травму брюшной полости. Ее госпитализировали в областную детскую больницу.

Читайте такжеСогревал своим телом: 10–летний мальчик спас отца на ДнепропетровщинеВ городском совете добавили, что в парке часто травмируются люди, которые пренебрегают правилами техники безопасности и съезжают с горок.

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"Мы неоднократно предупреждали людей. У нас есть информационные таблички в местах массового катания людей. Также устно предупреждаем посетителей о том, что здесь кататься – опасно", – заявил директор КП "Городская инфраструктура" Днепровского горсовета Алексей Тесля.

Напомним, трагический случай произошел вечером в воскресенье, 2 января. Отец с дочкой спускались с покрытой льдом горки в местном парке. Однако санки врезались в электроопору. Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте, а его малолетнюю дочь забрали в больницу.

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Автор: Сергей Кущ
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новости Днепра санки клиническая смерть
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