Трагическое катание на санках привело к гибели отца и травмированию его 6-летней дочери

Отец с дочкой врезались в электроопору, когда катались на санках / Фото иллюстративное, УНИАН

В Днепре во время катания на санках в парке погиб 45-летний мужчина, его 6-летняя дочь с травмами попала в больницу.

Трагический случай произошел вечером в воскресенье, 2 января, сообщает "Телеканал D1" со ссылкой на комментарий полиции.

Отец с дочкой спускались с покрытой льдом горки в местном парке. Однако санки врезались в электроопору.

Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте, а его малолетнюю дочь забрали в больницу. За ее жизнь сейчас борются медики. Состояние ребенка стабильное.

В полиции отметили, что уже открыли производство по части 1 статьи 115 УК с пометкой "несчастный случай".

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Ранее сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области из-за гололеда серьезно травмировался подросток. Парень поскользнулся на скользком тротуаре и, падая, проткнул ладонь острым металлическим забором. Чтобы высвободить подростка и передать его медикам, спасателям пришлось срезать часть забора.

Также ранее в Минздраве рассказали, как не поскользнуться зимой и уберечься от травм. В ведомстве отметили, что гололед заставляет быть внимательными не только водителей, но и пешеходов – ведь риск травмирования, когда под ногами скользко, слишком высок.

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