В Мелитополе подросток поскользнулся и наткнулся на забор из-за гололеда

В Мелитополе из-за гололеда травмировался подросток – он пробил руку забором / ГСЧС в Запорожской области

В Мелитополе Запорожской области из-за гололеда серьезно травмировался подросток.

Парень поскользнулся на скользком тротуаре и, падая, проткнул ладонь острым металлическим забором. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Прибывшие на вызов спасатели срезали часть забора, в котором застряла рука пострадавшего. После этого парня передали медикам скорой помощи.

Как сообщает местное издание "Наш город", подростка доставили в больницу вместе со срезанной металлической конструкцией от забора. Отмечается, что парню провели операцию, и сейчас его состояние нормализовали.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что ежегодно из-за гололеда травмируются тысячи граждан. Чтобы уберечь себя от травм в холодное время года можно придерживаться простых рекомендаций:

Реклама

Когда идете по скользкому, на всякий случай будьте всегда готовы к падению,

Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, при этом ступайте на всю подошву;

Лучше, чтобы руки не были заняты, например, сумками или пакетами;

Если почувствовали нарушение равновесия, быстро присядьте – это самый лучший способ удержаться на ногах в таком случае;

Если чувствуете, что падения не избежать, напрягите мышцы, а прикоснувшись к земле, перекатитесь – тогда удар распределится на другие мышцы и не будет таким травматичным;

Во время ходьбы не держите руки в карманах – это не только увеличивает возможность падения, но и при падении может вызвать более тяжелые травмы, даже переломы;

Обходите металлические крышки люков, ведь обычно они покрыты льдом, а некоторые могут быть плохо закреплены и перевернуться, когда вы на них встанете;

Не прогуливайтесь с самого края проезжей части дороги. Это опасно всегда, а во время гололеда – особенно, ведь не только вы можете поскользнуться и вылететь на дорогу, но и автомобиль может из-за скользкого покрытия выехать на тротуар;

Не перебегайте проезжую часть дороги во время снегопада и в гололед, ведь в это время значительно увеличивается тормозной путь автомобиля;

Если вы упали и через некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, образовались опухоли – обратитесь к врачу в травмпункт;

Также зимой лучше держаться подальше от домов и ближе к середине тротуара из-за опасности падения сосулек.

Ранее сообщалось, что в городе Кривой Рог 5-месячный младенец умер от алкогольной интоксикации. Родителей обвинили в недосмотре за ребенком. Они признали, что виновны в смерти малыша.

Кроме этого, в Одессе горе-мать заставила маленького сына выпить водку на камеру. Судя по разговорам за кадром, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: