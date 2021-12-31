В Мелитополе подросток поскользнулся и наткнулся на забор из-за гололеда

Чтобы освободить руку пострадавшего, спасателям пришлось отрезать часть забора.
В Мелитополе Запорожской области из-за гололеда серьезно травмировался подросток.
Парень поскользнулся на скользком тротуаре и, падая, проткнул ладонь острым металлическим забором. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.
Прибывшие на вызов спасатели срезали часть забора, в котором застряла рука пострадавшего. После этого парня передали медикам скорой помощи.
Как сообщает местное издание "Наш город", подростка доставили в больницу вместе со срезанной металлической конструкцией от забора. Отмечается, что парню провели операцию, и сейчас его состояние нормализовали.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что ежегодно из-за гололеда травмируются тысячи граждан. Чтобы уберечь себя от травм в холодное время года можно придерживаться простых рекомендаций:
- Когда идете по скользкому, на всякий случай будьте всегда готовы к падению,
- Ходите не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, при этом ступайте на всю подошву;
- Лучше, чтобы руки не были заняты, например, сумками или пакетами;
- Если почувствовали нарушение равновесия, быстро присядьте – это самый лучший способ удержаться на ногах в таком случае;
- Если чувствуете, что падения не избежать, напрягите мышцы, а прикоснувшись к земле, перекатитесь – тогда удар распределится на другие мышцы и не будет таким травматичным;
- Во время ходьбы не держите руки в карманах – это не только увеличивает возможность падения, но и при падении может вызвать более тяжелые травмы, даже переломы;
- Обходите металлические крышки люков, ведь обычно они покрыты льдом, а некоторые могут быть плохо закреплены и перевернуться, когда вы на них встанете;
- Не прогуливайтесь с самого края проезжей части дороги. Это опасно всегда, а во время гололеда – особенно, ведь не только вы можете поскользнуться и вылететь на дорогу, но и автомобиль может из-за скользкого покрытия выехать на тротуар;
- Не перебегайте проезжую часть дороги во время снегопада и в гололед, ведь в это время значительно увеличивается тормозной путь автомобиля;
- Если вы упали и через некоторое время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, образовались опухоли – обратитесь к врачу в травмпункт;
- Также зимой лучше держаться подальше от домов и ближе к середине тротуара из-за опасности падения сосулек.
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