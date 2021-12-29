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Фотографировались с черепом, чтобы выложить в соцсети: на Прикарпатье подростки разгромили склеп

29 декабря 2021, 12:56
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Суд передал несовершеннолетних под надзор родителей и запретил им выходить из дома вечером до мая 2022 года.

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На Прикарпатье подростки изуродовали склеп и фотографировались с черепом умершего / полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области трое подростков изуродовали семейный склеп на кладбище и извлекли оттуда останки умершего, чтобы пофотографироваться для социальных сетей.

Суд принял решение, как наказать несовершеннолетних за такие действия – их передали под надзор родителей, а также запретили им выходить из дома вечером до мая 2022 года, сообщает прокуратура Ивано-Франковской области.

Нарушение подростки совершили в августе 2021 года, теперь суд принял решение об их наказании.

"В суде доказано, что в августе 2021 года трое несовершеннолетних, находясь на территории кладбища в городе Коломые, из хулиганских побуждений, попирая моральные устои общества в отношении уважения к умершим и местам их погребения, оттащили бетонную плиту семейного склепа и открыли верхнюю крышку гроба", – говорится в сообщении прокуратуры.

После этого подростки достали останки умершего, фотографировали их и снимали видео на телефон, чтобы потом опубликовать в соцсетях.

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Ранее сообщалось, что в Одессе подростки надругались над могилами на одном из кладбищ. Они нецензурно выражались, курили сигареты и помочились на могилы умерших. Свои действия они снимали на телефон. Они также записывали оскорбительные слова в адрес усопших.

Кроме этого, недавно в Полтавской области двое малолетних школьников устроили акт вандализма – семилетние мальчики разнесли несколько десятков могил.

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