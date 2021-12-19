УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Таскали за волосы и били в живот: в Луцке подростки избили кассира в супермаркете

19 декабря 2021, 12:40

В суде обвиняемые признали свою вину, а потерпевший в заявлении указал, что претензий к своим обидчикам не имеет.

магазин
Избиение в магазине / Волынские новости

В Луцке трое молодых ребят избили кассиров в магазине Семь23.

Как сообщает местное издание Волынские новости, трое молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних, избили двоих кассиров.

Злоумышленников разыскали и задержали, а на днях суд вынес им приговор.

"Установлено, что избиение работников маркета, которое произошло в мае этого года, совершили два ученика "Луцкого института лицея №8" и ученик Локачинского филиала Овадневского профессионального лицея. Они избили двоих кассиров и неизвестного", - говорится в сообщении.

Молодые люди наносили пострадавшим удары в лицо, живот и таскали за волосы. В приговоре указано, что телесные повреждения получил только один из кассиров.

Реклама

Как наказали подростков

В суде обвиняемые признали свою вину, а потерпевший в заявлении указал, что претензий к своим обидчикам не имеет.

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил двоим преступникам условное наказание сроком на два года, еще один получил год условного наказания.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней девушки. Ее тело 6 декабря обнаружил во дворе одного из домов областного центра местный житель. Он сразу вызвал "скорую", но медики констатировали смерть девушки.

Читайте такжеПытки возле школы длились полтора часа: подростки по-зверски избили ногами троих девочек

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Читайте также:

viber
Луцк избиение
Сейчас вы просматриваете новость «Таскали за волосы и били в живот: в Луцке подростки избили кассира в супермаркете». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистникиГороскоп на сегодня 16 декабря 2021: Львам – потери, Весам – козни недругов, Скорпионам - завистники Ретроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиакаРетроградная Венера 2021: астролог рассказала, чего ждать всем знакам зодиака Екатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольтеЕкатерина Бужинская в образе соблазнительной Снегурочки показала слишком горячее и глубокое декольте С 1 января кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех: как изменятся ценыС 1 января кассовые аппараты в Украине станут обязательными для всех: как изменятся цены Отключение РФ от SWIFT и отказ Запада от нефти и газа: эксперт объяснил провал сценарияОтключение РФ от SWIFT и отказ Запада от нефти и газа: эксперт объяснил провал сценария
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
13:00

Гороскоп на завтра 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потери

12:48

Украина оказалась на восьмом месте в мире по количеству эмигрантовВидео

12:40

Таскали за волосы и били в живот: в Луцке подростки избили кассира в супермаркетеВидео

12:39

На Днепропетровщине многодетная мать воровала продукты в супермаркете: как ее наказал суд

12:33

Самый красивый зеленый маникюр на Новый год 2022, который впечатлит всех вокругФотоВидео

Реклама
11:58

В Польше украинец жестоко зарезал работодателяВидео

11:39

Попал в жернова судьбы: в Николаеве обвальщик мяса упал в пресс и погиб

11:39

Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 фаршированные яйца: готовить всего 10 минутВидео

11:35

Все под контролем, Украина видит территорию РФ на 400 километров вглубь – ДаниловВидео

10:35

В Украине подорожал популярный овощВидео

10:19

С 1 января уйти на пенсию 60-летним станет сложнее: чиновники рассказали, что изменилось

10:10

Как получить 1000 гривен за вакцинацию и оформить карту: подробная инструкция в ДиеВидео

09:52

Гороскоп на сегодня 19 декабря 2021: Ракам – везение, Девам – деньги, Скорпионам – опасностьВидео

09:50

Гороскоп на 2022 год для Рыб: судьбоносные события и кардинальные переменыВидео

09:29

"Паразитируете, обнаглевшие морды": в Москве журналист разругал россиян за претензии к другим странам

09:25

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря: Епифаний назвал сроки

08:52

Денис Беринчик в мощном бою победил россиянина Чаниева и защитил титул чемпиона в шестой раз

08:09

В Украине количество жертв коронавируса перевалило за 93 тысячиВидео

07:56

Число заражений "Омикроном" удваивается каждые 1,5-3 дня – ВОЗВидео

07:45

Зачем США вторая Польша?мнение

Реклама
07:28

"Не нужно обманывать людей": в Британии назвали маловероятной отправку войск в Украину для защиты от РФВидео

07:16

Знаки зодиака, для которых встреча 2022 года станет особенной: астролог сказал, кому быть начеку

06:28

Мы не нужны тем, кто сильнее насмнение

05:50

Больных может быть больше: инфекционист рассказал, в чем главная угроза от "Омикрона"Видео

04:43

Поздравления с днем адвоката в прозе, своими словами, душевные открытки и картинки к празднику

04:30

Чем заменить конфеты: какие полезные сладости покупать детям на праздникиВидео

03:03

Поздравления с днем святого Николая  в прозе, чудные открытки и картинки к празднику

02:49

Со слезами на глазах: молодая жена Виктора Павлика намекнула на развод

02:36

Сколько мандаринов можно съесть за день детям и взрослым - ответ диетологаВидео

01:42

Украину завалит снегом: синоптик предупредила о мощном атмосферном фронтеВидео

01:25

Омикрон "сдуется" до вируса гриппа: Голубовская дала неожиданный прогнозВидео

00:25

Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

00:05

Медики и ученые назвали пять привычек, которые ускоряют старение

18 декабря, суббота
23:52

В Черкасской области девушка до смерти забила отчима своей подруги

23:22

В Сенате США согласовали сроки ведения санкций против Северного потока-2

22:47

"Ты попробуй-ка, вернись-ка, в прежние места": рецензия на фильм "Человек-Паук: нет пути домой"

22:22

Возможная агрессия России: Резников поведал, что нужно УкраинеВидео

21:54

В России выдвинули новый ультиматум НАТО и перешли к угрозамФотоВидео

21:49

"Похож на волка": Комаровский рассказал, откуда взялся штамм Омикрон

21:23

Воевавшим за Украину россиянам упростили получение гражданства: Зеленский подписал законВидео

Реклама
21:16

Кулеба требует от Евросоюза внести ясность насчет санкций против РФВидео

20:56

Всемирный банк вновь одолжил деньги Украине: на что их потратятВидео

20:40

Заражение Омикроном: ученые назвали неожиданный симптомВидео

20:37

Гороскоп на 2022 год для Водолеев: карьерные успехи, нереальная харизма и уникальные возможностиВидео

20:24

В Киеве вспыхнул ресторан, гости заведения выбегали на улицу

19:47

В бегах от повестки: Порошенко обнаружили в Стамбуле у ВарфоломеяВидео

19:40

Цена электроэнергии подскочит на 25%: украинцам назвали причину и срокиВидео

19:34

В Киеве зажгли огоньки на главной елке страныВидео

19:25

Газ, которого не будет, вместо угля, которого нет?мнение

19:10

Ученые сравнили риски повторного заражения Омикроном и Дельтой: какие результатыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять