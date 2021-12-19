Таскали за волосы и били в живот: в Луцке подростки избили кассира в супермаркете

Избиение в магазине / Волынские новости

В Луцке трое молодых ребят избили кассиров в магазине Семь23.

Как сообщает местное издание Волынские новости, трое молодых людей, среди которых двое несовершеннолетних, избили двоих кассиров.

Злоумышленников разыскали и задержали, а на днях суд вынес им приговор.

"Установлено, что избиение работников маркета, которое произошло в мае этого года, совершили два ученика "Луцкого института лицея №8" и ученик Локачинского филиала Овадневского профессионального лицея. Они избили двоих кассиров и неизвестного", - говорится в сообщении.

Молодые люди наносили пострадавшим удары в лицо, живот и таскали за волосы. В приговоре указано, что телесные повреждения получил только один из кассиров.

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Как наказали подростков

В суде обвиняемые признали свою вину, а потерпевший в заявлении указал, что претензий к своим обидчикам не имеет.

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил двоим преступникам условное наказание сроком на два года, еще один получил год условного наказания.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней девушки. Ее тело 6 декабря обнаружил во дворе одного из домов областного центра местный житель. Он сразу вызвал "скорую", но медики констатировали смерть девушки.

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Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

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