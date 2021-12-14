В Черкассах иностранец избил и пырнул подростка ножом в живот, но избежал тюрьмы

Мужчине / УНИАН

В Черкассах армянин избил и порезал парня, потому что он случайно задел его, когда ехал на велосипеде. Суд признал мужчину виновным, однако освободил от заключения.

По данным суда, инцидент произошел в апреле 2021 года на перекрестке улиц Смелянской и Свято-Макариевской в Черкассах. Известно, что несовершеннолетний ехал на велосипеде и случайно задел педалью мужчину. Поэтому иностранец избил ребенка, пишет "ТСН".

Ножом в живот

Когда мужчина и несовершеннолетний остановились на пешеходном переходе, он пырнул в живот ребенка ножом. Подозреваемый с места преступления убежал и два дня скрывался от следствия. Однако его разыскала полиция.

По данным суда, потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, а именно: проникающее ранение брюшной полости с повреждением тонкого и толстого кишечника и внутрибрюшного кровотечения, что осложнилось развитием перитонита (воспаление брюшины) и образованием абсцессов брюшной полости и малого таза.

Раскаялся и помирился с потерпевшим

В суде мужчина свою вину признал. Он рассказал, что несовершеннолетний во время езды на велосипеде задел его, из-за чего он сделал парню замечание. После этого ребенок якобы оскорбил его. Тогда мужчина избил парня и пошел вперед. Когда он увидел, что парень его догоняет, то достал нож, чтобы якобы защититься, а что было дальше он не помнит.

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Читайте такжеЧемпиона по джиу-джитсу убили ножом в сердце в Киеве: его отец говорит, что конфликт был из-за языка Также подозреваемый согласился заплатить 20 965,85 грн за лечение потерпевшего. Иностранец добавил, что помирился с потерпевшим и компенсировал ему ущерб.

Суд признал подозреваемого виновным по ч.1 ст.121 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы. Однако судья отпустил мужчину, заменив реальный срок на 2 года испытательного.

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 22-летней девушки. Ее тело 6 декабря обнаружил во дворе одного из домов областного центра местный житель. Он сразу вызвал "скорую", но медики констатировали смерть девушки.

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