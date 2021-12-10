На Львовщине мужчина зарезал беременную жену и хотел покончить с собой

Мужчина убил свою жену на Львовщине / lv.npu.gov.ua

Во Львовской области в одном из сел Самборского района мужчина убил свою 31-летнюю беременную жену.

После совершения преступления он пытался совершить самоубийство, сообщил отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Инцидент произошел 10 декабря - около 07:50 в полицию поступило сообщение о конфликте, который произошел между мужем и женой. По словам заявителя, во время конфликта могла пострадать женщина.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили мертвой 31-летнюю беременную местную жительницу. Ее 40-летний мужчина с раной шеи был госпитализирован", - говорится в сообщении.

По предварительной информации от правоохранителей, во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом, причинив ей смертельные ранения, после чего попытался перерезать себе горло. Также установлено, что в это время в доме находилась 10-летняя дочь супругов.

Реклама

"Испуганная девочка убежала к бабушке с дедушкой и рассказала им о том, что происходит дома, а они сообщили о происшествии полицейским", - рассказали в полиции.

Читайте такжеУтопил жену и убил себя: в Кривом Роге в бассейне нашли мертвой семейную паруПо данному факту было открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Читайте также: