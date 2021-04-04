Пограничники рассказали, как боевики не дают людям выехать с Донбасса

На Донбассе людей ежедневно выпускают с оккупированных территорий только через один КПВВ.
Оккупанты не дают людям выехать с Донбасса, а ежедневный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, а через Новотроицкое можно пройти только в понедельник и пятницу.
"Согласно решению командующего Операцией объединенных сил, начиная с 10 ноября 2020, все КПВВ на контролируемой территории открыты и готовы обеспечивать ежедневный пропуск граждан. Однако движение блокируется со стороны временно оккупированной территории. Поэтому ежедневно граждане пересекают линию разграничения в Станице Луганской, а напротив КПВВ Новотроицкое оккупанты дважды в неделю дают людям возможность пересечь линию разграничения", — рассказал пресс-офицер Восточного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Лизогуб, передает Украина 24.
Также Лизогуб ответил, можно ли на КПВВ пройти экспресс-тестирование на коронавирус.
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"Данные пункты прохождения тестирования находятся за пределами КПВВ, в сервисных зонах. Сейчас это Станица Луганская и Новотроицкое. Граждане там проходят тестирование по желанию. Сейчас в пределах гуманитарных дорожных коридоров ситуация стабильная", — сказал он.
Ситуация на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- В среду, 3 марта, так называемая "народная милиция ДНР" опубликовала заявление о том, что боевики получили разрешение открывать "предупреждающий огонь" по позициям украинских войск.
- Спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович заявил, что у российских гибридных войск могут возникнуть из-за этого проблемы. Режим прекращения огня на Донбассе был утвержден в рамках Нормандского формата. Фактически они объявили о своем выходе из договоренностей о перемирии.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что такие действия означают попытку России в одностороннем порядке выйти из режима договоренностей по прекращению огня и ставят под угрозу выполнение Минских соглашений.