Пограничники рассказали, как боевики не дают людям выехать с Донбасса

Боевики блокируют работу КПВВ на Донбассе / thepage.ua

Оккупанты не дают людям выехать с Донбасса, а ежедневный пропуск осуществляется только в Станице Луганской, а через Новотроицкое можно пройти только в понедельник и пятницу.

"Согласно решению командующего Операцией объединенных сил, начиная с 10 ноября 2020, все КПВВ на контролируемой территории открыты и готовы обеспечивать ежедневный пропуск граждан. Однако движение блокируется со стороны временно оккупированной территории. Поэтому ежедневно граждане пересекают линию разграничения в Станице Луганской, а напротив КПВВ Новотроицкое оккупанты дважды в неделю дают людям возможность пересечь линию разграничения", — рассказал пресс-офицер Восточного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Лизогуб, передает Украина 24.

Также Лизогуб ответил, можно ли на КПВВ пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

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"Данные пункты прохождения тестирования находятся за пределами КПВВ, в сервисных зонах. Сейчас это Станица Луганская и Новотроицкое. Граждане там проходят тестирование по желанию. Сейчас в пределах гуманитарных дорожных коридоров ситуация стабильная", — сказал он.

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