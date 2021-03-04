Боевики вводят "драконовский" режим пересечения КПВВ на Донбассе

В "ДНР" заявили о введении "разрешительной процедуры" на выезд лиц с ВОТ.
На Донбассе оккупанты решили ужесточить порядок пересечения КПВВ, приняв так называемый "закон", предусматривающий введение "разрешительной процедуры" на выезд лиц с временно оккупированных территорий.
Как рассказали в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Facebook, "закон" будет предусматривать введение "разрешительной процедуры" на выезд лиц с временно оккупированной территории, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд в/из ОРДЛО.
Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств с ВОТ будет осуществляться при соблюдении следующих условий:
- наличии пропуска, оформленного "органами внутренних дел ДНР" (он будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста сроком на шесть месяцев);
- обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирование и проверка личных средств связи заявителей;
- при движении за пределы ВОТ на транспортном средстве пропуск также должен быть оформлен и на это транспортное средство.
В украинской делегации не исключают, что аналогичный "нормативный акт" разрабатывает и оккупационная администрация на ВОТ Луганской области.
"Это повлечет дальнейшую изоляцию жителей ВОТ от контролируемой правительством территории Украины, что сейчас реализуется под видом противодействия распространению коронавирусной инфекции", - подчеркнули украинские переговорщики.
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Ситуация на Донбассе:
- В среду, 3 марта, так называемая "народная милиция ДНР" опубликовала заявление о том, что боевики получили разрешение открывать "предупреждающий огонь" по позициям украинских войск.
- Спикер делегации Киева в ТКГ Алексей Арестович заявил, что у российских гибридных войск могут возникнуть из-за этого проблемы. Режим прекращения огня на Донбассе был утвержден в рамках Нормандского формата. Фактически они объявили о своем выходе из договоренностей о перемирии.
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что такие действия означают попытку России в одностороннем порядке выйти из режима договоренностей по прекращению огня и ставят под угрозу выполнение Минских соглашений.
- Председатель российской делегации Борис Грызлов, в свою очередь, обвинил Украину в нарушении договоренностей по Донбассу. Он утверждает, что Киев якобы намеренно срывает режим прекращения огня.