Боевики вводят "драконовский" режим пересечения КПВВ на Донбассе

Боевики ужесточают порядок пересечения КПВВ на Донбассе / УНИАН

На Донбассе оккупанты решили ужесточить порядок пересечения КПВВ, приняв так называемый "закон", предусматривающий введение "разрешительной процедуры" на выезд лиц с временно оккупированных территорий.

Как рассказали в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в Facebook, "закон" будет предусматривать введение "разрешительной процедуры" на выезд лиц с временно оккупированной территории, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд в/из ОРДЛО.

Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств с ВОТ будет осуществляться при соблюдении следующих условий:

наличии пропуска, оформленного "органами внутренних дел ДНР" (он будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста сроком на шесть месяцев);

обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации , фотографирование и проверка личных средств связи заявителей;

, фотографирование и проверка личных средств связи заявителей; при движении за пределы ВОТ на транспортном средстве пропуск также должен быть оформлен и на это транспортное средство.

В украинской делегации не исключают, что аналогичный "нормативный акт" разрабатывает и оккупационная администрация на ВОТ Луганской области.

"Это повлечет дальнейшую изоляцию жителей ВОТ от контролируемой правительством территории Украины, что сейчас реализуется под видом противодействия распространению коронавирусной инфекции", - подчеркнули украинские переговорщики.

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Ситуация на Донбассе: