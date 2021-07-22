Пока все спали: на Киевщине 4-летние близнецы посреди ночи устроили "побег" из дома

Мальчики перелезли через забор / Скриншот

В Фастове среди глубокой ночи из дома сбежали 4-летние близнецы. К счастью, они попали на глаза порядочным людям, которые сообщили об этом полиции. Мальчики гуляли прямо на улице в час ночи.

Копы, прибывшие на место "дислокации" близнецов, начали искать родителей мальчиков. Однако это было не просто, так как их "показания" о месте жительства прилично отличались.

В полиции рассказали, что детей увидели в селе Тарасовка прямо на дороге. Они были полураздетыми.

После долгой беседы с маленькими беглецами, копы выяснили, что в семье кроме них, еще есть трое маленьких детей.

"Правоохранители начали обход дворов для установления родителей. В течение нескольких часов полицейские установили место проживания детей и передали малышей родителям", - отметили правоохранители.

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Оказалось, родители просто спали и не заметили, как чада осуществили "побег". Но теперь на них составлен административный протокол по ст.184 КУоАП за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

"Ночью, когда вся семья отдыхала, двое 4-летних братьев решили втихаря перелезть через забор, чтобы пойти погулять", - добавили стражи порядка.

Напомним, в Одессе доведенного до истощения родителями 16-летнего подростка, который попал в одну из местных больниц, "лечили" церковным маслом. Однако оно "не давало эффекта" и, как утверждает отец парня, спровоцировало появление гематом на теле.

Заведующий реанимационным отделением Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко, рассказал, что вес подростка составляет около 30 кг (!) и это при росте 1 м 80 см.

Оказывается, родители "лечили" сына таким образом 10 лет.