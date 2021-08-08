Покончить с удавкой Минска: у Байдена поддержали Киев по вопросу Донбасса – эксперт

Джо Байден и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН

В администрации президента США Джо Байдена есть различной точки зрения по украинскому вопросу, заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

Помощник Байдена Джейк Салливан активно продвигает поддержку Минских соглашений как единственного пути к миру на Донбассе, сказал он в эфире канала Украина 24.

"Минские соглашения для Путина, как сказал Лавров, это удавка, с которой они никогда не позволят Зеленскому соскочить. Украинская делегация, насколько мне известно, твердо заявила, что с этой удавкой покончено, и что Киев не будет следовать советам Макрона и Меркель о формуле Штайнмайера, кластерах Макрона и т.д… А Блинкен поддерживает такую позицию", - отметил российский политолог.

По его словам, решить этот конфликт может только активная позиция украинской стороны.

"Потому что новая политика уступок Путину не поддерживается большинством американского военно-политического истеблишмента, большинством Конгресса и значительной частью администрации Байдена. Важно в этой ситуации Украине демонстрировать свою субъектность мировой державы и отстаивать свою независимость, даже если на Украину давит такой союзник, как США", - добавил Пионтковский.

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Напомним, в августе запланирована встреча Зеленского с лидером США Джо Байденом.

Президент Украины рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке страны, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.