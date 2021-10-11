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Покушение на Шефира: в МВД рассказали о киллере и новых уликах

11 октября 2021, 08:48
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Продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий по расследованию преступления, подчеркнул Евгений Енин.

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Сергей Шефир / УНИАН

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о расследовании покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, продолжается комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на расследование преступления.

Представитель МВД уточнил, что правоохранители тщательно изучили район, в котором было совершено преступление – на предмет выявления возможных вещественных доказательств: "Отдельные участки согласно вероятному маршруту отступления преступника мы прошли даже дважды. И даже во время второго осмотра мы нашли дополнительные вещественные доказательства".

По его данным, по делу назначено около 30 экспертиз, кроме того, продолжается анализ объема данных с камер наблюдения.

Первый заместитель главы МВД считает, что покушение на Шефира было совершено подготовленным киллером.

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"Безусловно, мы можем однозначно утверждать, что работал профессионал", - добавил Енин.

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Покушение на Сергея Шефира

Покушение на Сергея Шефира произошло на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. Водитель авто получил три пули и был госпитализирован. Сам Шефир не пострадал.

В Офисе президента заявили, что из автоматического оружия пытались убить ключевого члена команды Зеленского. Инцидент связывают с попыткой противодействовать политике президента по деолигархизации и детенизации экономики, против которой объединились полукриминальные и экономические субъекты.

Президент Украины Владимир Зеленский считает покушение на своего первого помощника Сергея Шефира проявлением слабости. Он обещает "сильный ответ" на такие действия.

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