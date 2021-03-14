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Полиция давила на семью убитой девочки на Херсонщине - СМИ

14 марта 2021, 21:50
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Правоохранители некорректно обращались с родственниками погибшей, говорят очевидцы.

Правоохранители на месте преступления / hr.npu.gov.ua

Стали известны новые подробности в деле об убийстве 7-летней Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области.

Как пишет Оbozrevatel, в ходе поиска убийцы правоохранители психологически давили на родных жертвы и требовали от ее матери и бабушки рассказать "правду".

Одна из родственниц сообщила, что правоохранители очень некорректно они обращались с мамой во время поисков.

"Говорили, что, мол, рассказывай, кто и куда увез дочь, ты все знаешь, нам экстрасенс сказал. Наверное, здесь бухаешь, дочь убила и закопала. Представляете, все это приходилось выслушивать несчастной матери! А бабушка Маши после тяжелой операции, на нее тоже психологически давили, говорили, что ты знаешь, кто увез девочку. Постоянные допросы тоже очень сильно повлияли на старшего брата Маши, его даже пришлось возить к психологу", – сообщила женщина.

Мать погибшей девочки все время, пока шли поиски тела, практически ничего не ела, находилась на успокоительных, она была просто истощена.

"Мама буквально постарела лет на десять, ее невозможно узнать", – рассказывают родные.

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Ранее сообщалось о задержании 52-летнего подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой в Херсонской области, его уже взяли под стражу.

Убийство Маши Борисовой в Херсонской области:

  • 7-летняя школьница Мария Борисова исчезла 7 марта в селе Счастливое Алешковского района Херсонской области.
  • Однако пропажу ребенка мать заметила только вечером этого дня. Сначала родители искали ребенка самостоятельно, а затем обратились в полицию. К поискам привлекли кинологов и несколько волонтерских отрядов.
  • Правоохранители рассматривали несколько версий произошедшего - не исключая, что девочка могла сама сбежать из дома и что ее могли похитить.
  • 11 марта полицейские обнаружили в селе Счастливом бездыханное тело школьницы Марии Борисовой.
новости Херсона Маша Борисова
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