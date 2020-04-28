Полиция пришла с проверкой в ресторан Велюр нарушителя Тищенко

Ресторан Велюр, который принадлежит Тищенко, проверила полиция / скриншот

Полиция пришла с проверкой в ресторан Велюр народного депутата от Слуги народа Николая Тищенко после того, как в Интернете появилось расследование о работе заведения во время карантина, вопреки закону.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, данный факт был зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений.

Правоохранители отметили, что посетителей в ресторане во время прихода полиции не было. Поэтому стражи порядка просто провели разъяснительную работу.

"Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - отметил он.

Как ранее сообщалось, скандал вокруг работы в центре Киева ресторана Валюр прокомментировала заместитель председателя фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Напомним, было опубликовано расследование о том, что ресторан Велюр во время карантина активно принимает высокопоставленных гостей.