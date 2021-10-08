Полиция провела следственные действия в ресторане, где перед смертью ужинал Поляков / УНИАН

Сейчас в ресторане восточной и европейской кухни в Печерском районе столицы, где отдыхал народный депутат Антон Поляков, проводят следственные действия. Правоохранители выясняют, как проходили последние часы жизни депутата.

Полиция также изъяла из заведения записи с камер наблюдения, чтобы точно увидеть, когда именно депутат был в заведении и как проходило время, сообщает ТСН.

Владелец заведения говорит, что депутат был завсегдатаем его ресторана. Видел его здесь не один раз. В тот вечер, уверяет, человек заказал еду, а вот был ли алкоголь, не может сказать. А персонал с вчерашней смены сегодня уже не на работе.

В то же время полиции стало известно, что в тот вечер Поляков отдыхал в ресторане вместе с помощником депутата, с которой жил, Анны Скороход — Русланом Джамбулатовым.

Отметим, после информации о смерти народного депутата Антона Полякова его сожительница нардеп Анна Скороход пребывала в шоковом состоянии, с ней случилась истерика.

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Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине.

Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что по предварительной информации народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований", - сказала она.

Чуть позже в Национальной полиции назвали основные версии причин смерти народного депутата Антона Полякова, который скончался по дороге в такси: хроническое заболевание, которое привело к смерти, и отравление неизвестным веществом самостоятельно или другим человеком.