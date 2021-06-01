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Политолог рассказал, грозит ли Шарию экстрадиция и почему его боится Зеленский

1 июня 2021, 22:25
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Противостояние между Офисом президента и блогером продолжается давно и он является одной из неких постоянных "мишеней" для критики.

Андрей Золотарев
Андрей Золотарев высказался о деле против блогера Шария / УНИАН

Литва аннулировала пропагандисту Анатолию Шарию все документы и объявила его персоной нон грата. Как сообщают СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, это произошло 10 мая 2021 года.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в комментарии Главреду напомнил о том, что противостояние между Офисом президента и блогером продолжается давно и "он является одной из неких постоянных "мишеней" для критики".

"Учитывая характер отношений Украины с Литвой и той позиции, которую она занимает, не сложно догадаться, что в принципе возможности организовать неприятности Шарию там есть. Невзирая на то, что Литва считает себя европейской страной, тем не менее, старые привычки никуда не делись. Пока все выглядит неоднозначно и мутно. И говорить о лишении Шария статуса беженца я бы пока не стал, поскольку фактическая сторона – заявления нардепа Гончаренко и ряда других персонажей – это не самый надежный источник", - отметил политолог.

Также Андрей Золотарев уверен, что в ближайшее время блогеру Анатолию Шарию точно не грозит экстрадиция в Украину и "бомжевать он точно не будет".

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"Зеленский прекрасно помнит, что, наряду с расследованием Бигуса, активность Шария в свое время загнала рейтинг Порошенко под плинтус - то есть репутационно за месяц-два его полностью обнулили. Подобных информационных ударов от Шария опасаются и у Зеленского. И в этой ситуации важно обнулить источник информации, то есть самого Шария и подорвать доверие к нему", - сообщил Андрей Золотарев.

Он уверен, что дело против Шария не закончится лишь литовским эпизодом.

"Литовским эпизодом все не ограничится и будут еще. Но так как в Украине любят гонимых властью, то обратная сторона противостояния с Шарием для Банковой в том, что это будет привлекать внимание к его партии и позволит ей увеличивать ряды симпатиков за счет тех, кто недоволен властью. Потому для власти более продуктивным было бы полностью его игнорировать, так как в политике любая информация, кроме некролога, может оказаться полезной", - подытожил эксперт.

Анатолий Шарий - о чем ранее сообщал Главред:

  • Анатолий Шарий, подозреваемый в Украине в совершении государственной измены, 25 февраля был объявлен в розыск.
  • 16 февраля Шарию объявили о подозрении по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан. По утверждениям следователей, скандальный блогер, проживающий в Испании, действовал против национальной безопасности Украины в информационной сфере.
  • Стало известно, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.

Андрей Золотарев Анатолий Шарий новости Украины
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