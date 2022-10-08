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Полная загрузка и неизвестный владелец: детали о взорвавшейся на Крымском мосту фуре

8 октября 2022, 14:31

Водитель грузовика был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы.

Юсубов
Борис Юсубов ранее был собственником взорвавшейся фуры / Kub/Mash

Появились подробности о грузовике, который взорвался на Крымском мосту, в результате чего произошло обрушение пролетов.

Как сообщают росСМИ, взорван был тягач красного цвета с полуприцепом. Уже опубликовано его фото и видео проезда по Крымскому мосту.

Утверждается, что фура якобы выехала из Краснодара. Также было обнародовано видео, на котором грузовик пересекает пост российской ГИБДД.

"Предварительно, красный тягач, начиненный взрывчаткой, смог пройти через пост ГИБДД и сдетонировал на мосту. Пробег у фуры – 870 тыс. км", – пишут пропагандисты.

Утверждается, что грузовик был по документам загружен поддонами с оберточная пленка.

При этом появилось фото владельца красной фуры, которая, предположительно, взорвалась на Крымском мосту.

Это Борис Юсубов из Краснодара, на него была записана красная фура. Сообщается, что он продал автомобиль, но новый собственник не переоформил его на своё имя.

По словам работников ГИБДД, водитель был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы. В прицепе, предположительно, находилась паллетная плёнка на поддонах. Он был полностью загружен.

Автомобиль не загоняли на рентген, а просто провели поверхностный досмотр.

фура
/ Скриншот

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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