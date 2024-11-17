Польша экстренно подняла в небо авиацию: помогли ли Украине отражать атаку

О чем идет речь:
- Польша подняла в небо истребители
- Вооруженные силы Польши мониторят ситуацию
Военное командование Республики Польша подняло в небо польскую и союзническую авиацию. Причиной стал массированный ракетный обстрел территории Украины Россией.
Об этом сообщает Оперативное командование польской армии в соцсети Х.
"В соответствии с установленными процедурами, Оперативный командующий Группы вооруженных сил (ГВС) активизировал все имеющиеся силы и средства, подняв очередные пары истребителей, а также приведены в состояние повышенной готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки", - говорится в сообщении.
Согласно полученной информации, в результате интенсивного нападения Российской Федерации, которая применяет крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники для ударов по объектам, в том числе на западе Украины, в воздушном пространстве Польши началась операция польской и союзнической авиации.
Эта мера направлена на обеспечение безопасности территорий, граничащих с зоной потенциальной угрозы.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши продолжает мониторинг ситуации, а силы и средства находятся в полной готовности к оперативному реагированию, однако пока информации о сбивании вражеских целей не поступало.
Ракетная атака на Украину 17 ноября - что известно
17 ноября, как сообщал Главред, РФ запустила десятки ракет по Украине, были также зафиксированы пуски кинжалов. Украина оказалась под массированной атакой.
Отмечалось, что РФ ударила по Киеву ракетами и дронами. В Печерском районе в результате взрывов пылает крыша жилого дома, есть пострадавшие. В то же время в Голосеевском и Деснянском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке.
В результате масштабной ракетной атаки в Украине вводятся экстренные отключения света. Отключения введены в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
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Вооруженные силы Республики Польша
Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства.
Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны.
Главнокомандующий - президент Анджей Дуда.
Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.
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