Польша экстренно подняла в небо авиацию: помогли ли Украине отражать атаку

Действия направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с зоной потенциальной угрозы.

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Дуда, ракета, авиация / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Польша подняла в небо истребители

Вооруженные силы Польши мониторят ситуацию

Военное командование Республики Польша подняло в небо польскую и союзническую авиацию. Причиной стал массированный ракетный обстрел территории Украины Россией.

Об этом сообщает Оперативное командование польской армии в соцсети Х.

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"В соответствии с установленными процедурами, Оперативный командующий Группы вооруженных сил (ГВС) активизировал все имеющиеся силы и средства, подняв очередные пары истребителей, а также приведены в состояние повышенной готовности наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки", - говорится в сообщении.

Согласно полученной информации, в результате интенсивного нападения Российской Федерации, которая применяет крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники для ударов по объектам, в том числе на западе Украины, в воздушном пространстве Польши началась операция польской и союзнической авиации.

Эта мера направлена на обеспечение безопасности территорий, граничащих с зоной потенциальной угрозы.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши продолжает мониторинг ситуации, а силы и средства находятся в полной готовности к оперативному реагированию, однако пока информации о сбивании вражеских целей не поступало.

Ракетная атака на Украину 17 ноября - что известно

17 ноября, как сообщал Главред, РФ запустила десятки ракет по Украине, были также зафиксированы пуски кинжалов. Украина оказалась под массированной атакой.

Отмечалось, что РФ ударила по Киеву ракетами и дронами. В Печерском районе в результате взрывов пылает крыша жилого дома, есть пострадавшие. В то же время в Голосеевском и Деснянском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке.

В результате масштабной ракетной атаки в Украине вводятся экстренные отключения света. Отключения введены в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

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Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

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