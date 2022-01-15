Помидоры на треть, огурцы - в два раза: цены на овощи в Украине неумолимо растут

В Украине подорожали огурцы и помидоры / УНИАН

В Украине резко подорожали тепличные томаты и огурцы. В то время как в остальных станах цены пошли на спад.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга рынка, проведенного экспертами east-fruit.

Так, тепличные огурцы за текущую неделю подорожали в Польше и Украине, тогда как в большинстве других их цены снизились. Эксперты связывают это с тем, что поставки импортного огурца были нестабильными, тогда как местная продукция на рынок практически не поставлялась.

В итоге на украинском рынке огурец подорожал до $2,34/кг (65,43 грн.).

Инфографика / east-fruit.com

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Тепличные томаты за текущую неделю подорожали сразу в четырех странах проекта.

"В Украине, Молдове и Грузии предложение местных томатов было недостаточным, и поставщики импортной продукции смогли беспрепятственно повышать цены", - говорят эксперты.

Под конец недели тепличный красный круглый томат в Украине успел подорожать более чем на треть до $1,51 (42,22 грн.) /кг.

Инфографика / east-fruit.com

Напомним, Кабинет министров принял решение о расширении списка товаров первой необходимости, подпадающих под государственное регулирование цен на 12 продуктов - гречневую крупу, муку, сахар, макароны, подсолнечное масло, сливочное масло, мясо птицы, яйца и молоко.

Согласно решению, предельный уровень надбавки на цену товаров на период карантина не должен превышать 10%.