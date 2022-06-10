"Пополнили запас боеприпасов": военный эксперт предупредил о новых ракетных ударах с Черного моря

Военный эксперт предупредил о новых ракетных ударах с Черного моря / коллаж фото Википедия

Поскольку примерно неделю назад в аннексированный полуостров Крым русские оккупанты свезли со всех складов и арсеналов относительно крупную партию крылатых ракет модели "Калибр", то для жителей украинского Причерноморья резко возросла опасность ракетных ударов. С таким заявлением выступил известный военный эксперт Александр Коваленко в эфире единого телемарафона в части ТСН.

"Запас они пополнили, он у них есть, поэтому угроза очень высока именно ракетных ударов", — говорит он.

Коваленко говорит - не стоит надеяться, что ракеты "Калибр" в запасе у русских агрессоров скоро закончатся.

"Почему они никогда не кончатся? Ведь в любой военной доктрине есть такое понимание, как "НЗ" — неприкосновенный запас. Его хранят на какие-нибудь критические моменты. Если говорить о крылатых ракетах "Калибр", их свозят со всей страны и используют уже не так часто, как, например, в феврале-марте", – говорит он.

Коваленко прямо говорит - ракеты "Калибр" вполне способны обходить систему украинского ПВО. И потому-то их сбивать у ВСУ не так и много шансов..

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что пусковые установки с ракетами "Гарпун" ‒ оружие, которое в руках ВСУ будет являться важной угрозой для российских кораблей (поскольку теперь те не смогут подойти к украинским берегам).

"Если нам дадут к ним оперативно-тактическую ракету - она туда тоже подходит, это универсальные пусковые установки, - тогда дальность может быть до 300 км. Высокая точность и дальность стрельбы будет позволять нам в глубине оккупированных противником территорий наносить огневые удары по скоплениям войск, по материальным запасам, по запасам боеприпасов. Это дает огромное преимущество в огневом плане", ‒ объяснил он.

До этого военный эксперт Антон Михненко заявил о том, что российские агрессоры в ходе войны против Украины на данный момент уже использовали более половины запаса крылатых ракет.

Тем не менее специалист для ВСУ все равно крайне важно не допускать, чтобы передовые части оккупантов регулярно получали пополнение ракетных боеприпасов.

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