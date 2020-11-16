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Поработайте в больницах: в Минздраве дали совет бизнесменам, пострадавшим от карантина

16 ноября 2020, 14:30

Ирина Микитчак, замглавы ведомства, обратилась с советом во время онлайн-брифинга Минздрава.

Микитчак
Ирина Микитчак / УНИАН

Ирина Микитчак, заместительница министра здравоохранения Максима Степанова (который недавно заболел коронавирусом), посоветовала украинским предпринимателям, которые остались без работы по причине карантина, временно пойти поработать в больницы.

Такое заявление чиновница сделала во время онлайн-брифинга Минздрава 16 ноября. Микитчак отметила, что Кабмин выбрал такой вариант карантина, который "не убьет нашу хронически больную экономику".

"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках, не имея ресурса с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественную медицинскую помощь каждому гражданину", — заявил Микитчак.

Кроме того, чиновница посоветовала бизнесменам найти дополнительные источники дохода (в частности ‒ поработать дистанционно) либо устроиться на работу в больницу.

"Наши больницы с радостью предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас в вынужденном простое", — подчеркнула она.

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