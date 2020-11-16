Поработайте в больницах: в Минздраве дали совет бизнесменам, пострадавшим от карантина

Ирина Микитчак, замглавы ведомства, обратилась с советом во время онлайн-брифинга Минздрава.
Ирина Микитчак, заместительница министра здравоохранения Максима Степанова (который недавно заболел коронавирусом), посоветовала украинским предпринимателям, которые остались без работы по причине карантина, временно пойти поработать в больницы.
Такое заявление чиновница сделала во время онлайн-брифинга Минздрава 16 ноября. Микитчак отметила, что Кабмин выбрал такой вариант карантина, который "не убьет нашу хронически больную экономику".
"Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делаем мы в больницах и поликлиниках, не имея ресурса с нищенской заработной платой, но максимально предоставляя качественную медицинскую помощь каждому гражданину", — заявил Микитчак.
Кроме того, чиновница посоветовала бизнесменам найти дополнительные источники дохода (в частности ‒ поработать дистанционно) либо устроиться на работу в больницу.
"Наши больницы с радостью предоставят временные рабочие места всем малым предпринимателям, которые сейчас в вынужденном простое", — подчеркнула она.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.