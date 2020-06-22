Давление на Яценюка, лоббизм Коболева и "ангел-хранитель": что содержится на новых пленках Деркача

В Сети опубликовали якобы новые записи разговоров Порошенко с Байденом / УНИАН

В понедельник, 22 июня 2020 года, нардеп Рады IX созыва Андрей Деркач презентовал на пресс-конференции новую большую часть аудиозаписей (датированных 2016-м), на которых якобы запечатлены разговоры Джозефа Байдена и Петра Порошенко (тогда ‒ вице-президента США и президента Украины соответственно).

Если верить, что записи подлинные, то сразу бросается в глаза немедленная готовность Порошенко выполнить все указания Байдена. Более того, он якобы регулярно утверждал ‒ мол, очень рад слышать голос вице-президента США, а однажды даже назвал Байдена своим "ангелом-хранителем".

Протекция Андрею Коболеву во главе Нафтогаза

Из записей следует, что в 2016-м Байден недвусмысленно требовал от Порошенко обеспечить Коболеву защиту от критики и действий премьера Арсения Яценюка по его увольнению из Нафтогаза. Более того, в Наблюдательном совете украинской госкомпании наличествовал личный представитель интересов Байдена ‒ Амос Хохштейн.

Порошенко клятвенно обещал вице-президенту США, что Коболев и его заместители будут в безопасности.

Сам нардеп Деркач утверждает, что Байден контролировал Нафтогаз Украины для того, чтобы зарабатывать на псевдореверсе российского газа (при покупке у словацких компаний с наценкой в 50 долларов на тысяче кубометров).

Давление на Гройсмана ради кредита МВФ для Украины

Джо Байден прямо требовал остановить премьер-министра Владимира Гройсмана, который желал подкорректировать условия кредита МВФ для Украины. Вице-президент США довольно жестко заявил Петру Порошенко, что ничего из условий менять нельзя, требования МВФ Украиной должны выполняться без обсуждений. Порошенко пообещал поговорить с Гройсманом и вызвать его на прием в Администрацию президента.

К слову, Порошенко пытался уговорить Байдена провести церемонию подписания соглашения с МВФ по кредиту еще до исполнения всех условий и, собственно, выдачи первого транша. Мол, подписание даст сигнал о поддержке Украины международным сообществом.

Порошенко просил Байдена давить на Арсения Яценюка и Арсена Авакова

В записи, датированной октябрем 2016 года Порошенко просил у Байдена, чтобы тот обратился к Яценюку и тот, в свою очередь, повлиял на руководителя МВД Арсена Авакова (с которым у президента был большой конфликт). Во-вторых, Порошенко хотел, чтобы Яценюк под давлением США убедил нардепов от Народного фронта проголосовать за бюджет-2017 и законы, необходимые для воплощения в жизнь Минских соглашений.

Другой разговор Байдена и Порошенко о Яценюке состоялся немного ранее ‒ в феврале 2016 года. Байден передавал Порошенко беспокойство Яценюка о скорой отставке и возможных уголовных делах. Порошенко, однако, заверил своего визави ‒ трогать Яценюка он не намерен.

Американский куратор в Генпрокуратуре.

На записях Порошенко якобы просил Байдена прислать новому генпрокурору Юрию Луценко советника из США. Позднее вице-президент США якобы говорил, что советника подобрали ‒ правда, он не стал уточнять его личность.

Помощь американских спецслужб в борьбе с беглым нардепом Александром Онищенко

Если доверять пленкам Деркача, то Петр Порошенко очень нервничал по поводу беглого нардепа Александра Онищенко (который обвинял президента в масштабной коррупции). Особенно его беспокоило возможное общение Онищенко с сотрудниками ФБР и он просил Байдена помочь. Тот успокоил Порошенко – мол, ФБР не будет работать с Онищенко. На более поздней записи Порошенко благодарил Байдена за то, что тот привлек в помощь по этому делу сотрудников ЦРУ