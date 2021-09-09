Поселят в колониях: МВД просит у Кабмина полмиллиарда гривен на афганских беженцев в Украине

Афганцев предложили разместить в закрытых колониях Киевской области / скриншот

Министерство внутренних дел Украины просит Кабинет Министров выделить более 0,5 млрд гривен на содержание афганских беженцев в Украине.

Как говорится в письме министра внутренних дел Дениса Монастырского в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля. Разместить переселенцев из Афганистана в МВД предложили в закрытых колониях Киевской области, пишет " Ukranews ".

Согласно расчетам МВД, капитальный ремонт помещений для беженцев обойдется в 100 миллионов гривен, их содержание - 264 миллиона гривен в год, зарплата персоналу – 280 миллионов. Питание и коммуналка в год потянут на 170 миллионов.

Читайте такжеТалибы не ограничатся Афганистаном и захватят новые страны – астролог9 сентября также стало известно, что Украина ожидает прибытия пяти тысяч беженцев из Афганистана. Об этом сообщило издание " Детектив Инфо ", ссылаясь на письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск США из страны. Движение "Талибан" стремительно захватило власть в Афганистане , а 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом.