Украинцы, застрявшие в Афганистане, записали видеообращение к Зеленскому с просьбой эвакуировать их

Всего в Афганистане эвакуации ожидают еще около 200 человек.
На днях американская армия завершила вывод своего контингента из Афганистана – такая была договоренность с "Талибаном". Талибы утверждают, что и после этого срока они разрешат эвакуироваться всем желающим, однако к ним уже полностью перешел контроль над аэропортом Кабула.
Сегодня стало известно, что несколько десятков граждан Украины афганского происхождения, которые остались в захваченном Кабуле, записали видеообращение президенту Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их семьи из Афганистана.
"Тут вокруг меня все граждане Украины, у них все паспорта. Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации", – говорится в видеообращении, в котором десятки людей с украинскими флагами и заграничными украинскими паспортами в руках просят забрать их, передает портал "Заборона".
В ролике, мужчина по имени Сафи Замаром рассказал, что им не удалось попасть на эвакуационные рейсы из-за угрозы терактов. Их останавливали и обыскивали талибы. Кроме того, у них было всего 50 минут, чтобы добраться до аэропорта, но этого времени было слишком мало. Потому они обратились к Зеленскому с просьбой помочь им покинуть Афганистан.
Эвакуация из Афганистана
- 15 августа Талибан захватил столицу страны Кабул и президентский дворец. Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран – Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- В пятницу рано утром, 27 августа, в захваченном талибами Кабуле украинскими военными была проведена спецоперация по эвакуации нескольких семей афганских переводчиков, которые работали с военными Канады.
- По состоянию на 29 августа в Украину уже прибыло шесть эвакуационных самолетов, которые вернули более 650 украинцев.