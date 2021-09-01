Украинцы, застрявшие в Афганистане, записали видеообращение к Зеленскому с просьбой эвакуировать их

Украинцы попросили Зеленского об эвакуации из Афганистана / фото Facebook/Екатерина Сергацкова

На днях американская армия завершила вывод своего контингента из Афганистана – такая была договоренность с "Талибаном". Талибы утверждают, что и после этого срока они разрешат эвакуироваться всем желающим, однако к ним уже полностью перешел контроль над аэропортом Кабула.

Сегодня стало известно, что несколько десятков граждан Украины афганского происхождения, которые остались в захваченном Кабуле, записали видеообращение президенту Владимиру Зеленскому с просьбой эвакуировать их семьи из Афганистана.

"Тут вокруг меня все граждане Украины, у них все паспорта. Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации", – говорится в видеообращении, в котором десятки людей с украинскими флагами и заграничными украинскими паспортами в руках просят забрать их, передает портал "Заборона".

В ролике, мужчина по имени Сафи Замаром рассказал, что им не удалось попасть на эвакуационные рейсы из-за угрозы терактов. Их останавливали и обыскивали талибы. Кроме того, у них было всего 50 минут, чтобы добраться до аэропорта, но этого времени было слишком мало. Потому они обратились к Зеленскому с просьбой помочь им покинуть Афганистан.

Эвакуация из Афганистана