Спецназ ВСУ спас от талибов афганские семьи: операцию не смогли провести США и Канада

Украина эвакуировали сотни человек из Афганистана / Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

В пятницу рано утром, 27 августа, в захваченном талибами Кабуле украинскими военными была проведена спецоперация по эвакуации нескольких семей афганских переводчиков, которые работали с военными Канады.

Как пишет канадское издание The Globe and Mail, спецназовцы из Украины смогли осуществить операцию через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот кабульского аэропорта.

Отмечается, что эвакуировать семьи пытались до этого канадские военные, однако попытка провалилась, как и другая, организованная Государственным департаментом США.

Журналисты пишут, что накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские военные пешком вышли в город, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками, и их семьями - женщинами и детьми - на аэродром.

В материале приводятся слова эвакуированных афганцев, которые потрясены тем, как украинцы пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали ни канадские, ни американские силы.

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/ Facebook/DefenceIntelligenceofUkraine

"Все были удивлены. В прошлом месяце я старался, чтобы нас кто-то завел. Мы спросили американцев, канадцев, катарцев, всех - и решения не было. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами", - сказал Джавед Хакмаль, который вместе с четырьмя детьми был эвакуирован из Кабула.

Ранее сообщалось о том, что Украина эвакуировала из захваченного талибами Афганистана украинцев и граждан других стран.

В частности, военно-транспортный самолет Ил-76МД эвакуирует не только украинцев, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны.