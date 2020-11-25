Пошел на поправку: названы сроки возвращения Кернеса в Украину

Сын мэра Харькова рассказал, когда Кернес вернется в страну.
Мэр Харькова Геннадий Кернес может вернуться в Украину до начала первой сессии нового горсовета – 20 декабря.
Как рассказал сын Кернеса Даниил Привалов, врачи готовы отпустить его отца.
"Мы планируем, что отец вернется в Харьков до 20 декабря. У нас есть еще почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему ехать. Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдет", – рассказал Привалов, пишет Страна.
Привалов также рассказал, что Геннадий Кернес чувствует себя хорошо.
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"Идет плановое лечение, но оно длительное. Я с ним раз в неделю говорю по видеосвязи. Улучшение состояния есть, но полное выздоровление – это вопрос времени", – добавил он.
По словам Привалова, отец был рад победе на выборах, но его расстроило, что голосов было мало, поскольку социология показывала около 80%.
Геннадий Кернес - о чем ранее сообщал Главред:
- 15 сентября в городском совете Харькова заявили о том, что у Геннадия Кернеса двусторонняя пневмония, спровоцированная коронавирусной инфекцией COVID-19.
- Кернеса в экстренном порядке увезли на лечение за границу в немецкую клинику Шарите.
- Заместитель мэра Харькова Игорь Терехов 23 октября показал фотографию справки из клиники Шарите, в которой указано, что Кернес идет на поправку, а здоровью политика ничего не угрожает.
- В Харькове, где Кернес одержал победу на выборах мэра с результатом 60,34% голосов в первом туре, циркулирует множество слухов о серьезных проблемах со здоровьем у новоизбранного мэра. Полиция открывала уголовное дело по факту розыска политика, однако в скором времени производство закрыли.