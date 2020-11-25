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Пошел на поправку: названы сроки возвращения Кернеса в Украину

25 ноября 2020, 20:50

Сын мэра Харькова рассказал, когда Кернес вернется в страну.

Кернес возвращается в Украину / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес может вернуться в Украину до начала первой сессии нового горсовета – 20 декабря.

Как рассказал сын Кернеса Даниил Привалов, врачи готовы отпустить его отца.

"Мы планируем, что отец вернется в Харьков до 20 декабря. У нас есть еще почти месяц на подготовку, много времени. Врачи разрешают ему ехать. Пока нет никаких предпосылок к тому, что этого не произойдет", – рассказал Привалов, пишет Страна.

Привалов также рассказал, что Геннадий Кернес​ чувствует себя хорошо.

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"Идет плановое лечение, но оно длительное. Я с ним раз в неделю говорю по видеосвязи. Улучшение состояния есть, но полное выздоровление – это вопрос времени", – добавил он.

По словам Привалова, отец был рад победе на выборах, но его расстроило, что голосов было мало, поскольку социология показывала около 80%.

Геннадий Кернес - о чем ранее сообщал Главред:

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