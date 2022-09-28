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После "референдумов" освобождение регионов может затянуться до весны - Небоженко

28 сентября 2022, 10:07

По мнению Небоженко, Путин совершил политическую ошибку, а потому боевые действия все равно будут продолжаться.

Референдум Россия
Проведение РФ "референдумов" не остановит боевых действий в Украине / Коллаж УНИАН

"Референдумы", которые Россия провела во временно оккупированных регионах Украины никак не повлияют на планы ВСУ по освобождению захваченных территорий, однако могут растянуть процесс возврата этих территорий во времени. Такое мнение в интервью Главреду выразил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Сейчас соотношение сил сторон примерно 50 на 50 - у России нет возможности наступать, у нас для этого тоже не слишком большие возможности. Потому процесс их освобождения может растянуться, как минимум, до весны следующего года", - отметил он.

При этом, как пояснил Небоженко, Путин уже окончательно потерял шанс на шантаж Украины и ее западных партнеров.

"После того, как Путин заговорил о ядерном шантаже Европы (а не об объявлении частичной мобилизации или проведении "референдумов"), она поняла, что придется действовать. То есть Путину нужно было остановиться на мобилизации и "референдумах" - тогда Украина находилась бы в слабой позиции, поскольку Запад мог бы заставить Украину остановиться. Потому что Запад устал от неопределенности войны в Украине", - говорит эксперт.

По мнению Небоженко, Путин совершил политическую ошибку, а потому боевые действия все равно будут продолжаться - у Украины есть сотни солдат, которые готовы освобождать свою страну.

"Генералы не требовали от него слов о ядерном ударе - только гражданский может заявить глупость о том, что он собирается обстреливать другие страны, если те будут продолжать участие в войне", - уточнил он.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский напомнил о невозможности каких-либо переговоров с президентом России Владимиром Путиным после проведения фейковых "референдумов" на оккупированных территориях.

Также сообщалось, что Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции за проведение фиктивных "референдумов" на оккупированных территориях Украины. Ограничения были введены как против российских физических и юридических лиц, так и против коллаборантов, согласившихся сотрудничать с оккупантами на захваченных территориях.

"Референдумы" на неподконтрольных территориях Украины - новости:

война в Украине референдум Виктор Небоженко
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