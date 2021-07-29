"После украинцев чистит": на Буковине турист-немец постоянно убирает на пляже мусор

На Буковине турист-немец постоянно чистит пляж от мусора / Соцсети

На Буковине турист из Германии ежедневно убирает на пляже мусор. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала мэр города Новоднестровск Наталья Цимбалюк.

"Отдыхающий из Германии на нашем "пляже" начинает утро именно так. После нас — украинцев", — подчеркнула она.

Чиновница также добавила, что в апреле пляж капитально убрали коммунальщики ‒ оттуда вывезли мусор, а наводить чистоту якобы помогали местные предприниматели, которые занимались там торговлей. Однако мусор оставляют после себя местные жители, которые регулярно приходят на водоем.

"Мы даем возможность всем желающим свободно и доступно отдыхать и это единственное место, где в нашей округе есть такая возможность. Без сознания людей никакая власть не сможет удерживать постоянно порядок", — отметила Цимбалюк.

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Напомним, ранее журналист и правозащитник Йоханнес Андерсен ехал на поезде Укрзализныци по маршруту Киев - Измаил. Иностранцу не понравилось, что вагон в котором он ехал – грязный, поэтому во время одной из остановок он вышел на перрон и попытался шваброй помыть окнопоезда.

Он решил выйти в магазин и купить швабру с моющим средством. Однако полностью отмыть окно у него так и не получилось.