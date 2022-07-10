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После захвата Лисичанска и Северодонецка оккупанты пойдут на Северск – Die Welt

10 июля 2022, 13:42

Как предполагают немецкие эксперты - в случае, если русским удастся взять Северск, то это будет серьезно угрожать планам ВСУ на контрнаступление осенью.

Северск, русские
После захвата Лисичанска и Северодонецка оккупанты пойдут на Северск - СМИ / World Armies / flickr.com / Википедия

Захват Лисичанска и Северодонецка стоил армии оккупантов множество ресурсов и потерь. Теперь агрессоры планируют –наступать на город Северск, который расположен на севере Донецкой области. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на собственные источники.

"Для московских войск 11-тысячный городок Северск – это последнее большое препятствие на пути к центральному Донбассу. Украина смогла справиться с потерей Лисичанска и Северодонецка. Тем более, что вражеским войскам эти завоевания дались тяжелой ценой – за четыре месяца наступления Россия потеряла непропорционально большое количество солдат и военной техники. Украина, напротив, выиграла время", – пишут журналисты.

Как говорит луганский губернатор Сергей Гайдай, все идет строго по плану ВСУ.

"Это была наша тактика. Нам нужно время, чтобы получить оружие от Запада и начать контрнаступление, которое должно начаться в начале осени", – говорит он.

Но немецкие эксперты предполагают, что если русским удастся взять Северск, то это поможет сорвать план ВСУ на контрнаступление осенью.

"В таком случае территориальный прирост России будет трудно отменить. Тем более что неизвестно, поступят ли в Украину новые необходимые поставки оружия с Запада и когда", – говорят эксперты.

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Напомним, ранее аналитики Американского института изучения войны (ISW) сообщали, что российские оккупанты в Луганской области работают над восстановлением своей боеспособности. Они наращивают силы, чтобы возобновить наступление.

"Когда российское военное командование решит, что достаточно подготовился к возобновлению большей наступательной операции, оно, скорее всего, продолжит масштабное продвижение с большим количеством войск и большим упорством, чем сейчас", – говорится в сообщении.

До того сообщалось, что в города Кременная Луганской области российские военные расстреливают мирных жителей посреди улицы. В поисках проукраинских людей им помогают местные коллаборанты.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины новости Донбасса война России и Украины
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