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Последнее большое наступление: армия РФ выдыхается, у ВСУ преимущество - NYT

25 мая 2022, 12:01

Российским войскам не хватает сил, чтобы вести боевые действия одновременно во многих районах.

война, последствия обстрела
В США оценили вероятность исхода войны / Фото УНИАН

После неудачной попытки захватить Киев российской армии приходится довольствоваться малыми достижениями и сосредотачиваться на менее амбициозных целях.

Как говорится в материале The New York Times, после месяца активного наступления на Донбассе РФ добилась ограниченного прогресса на восточном фронте. Основной целью здесь остается Северодонецк — самый восточный город, который остался под контролем Украины и с нескольких сторон открыт для ударов российской артиллерии.

Отмечается, что российским войскам не хватает сил, чтобы вести боевые действия одновременно во многих районах. Зона самых тяжелых боев охватывает только 120 км и приходится на города: Славянск, Краматорск и Северодонецк.

РФ сосредотачивает усилия на Славянске, что позволило бы взять в окружение десятки тысяч украинских военных.

Украинское военное командование ожидает осады, подобной мариупольской. Вероятнее всего, бойцы ВСУ будут удерживать Северодонецк настолько долго, насколько это будет возможно и наносить как можно больше потерь российской армии.

Но всего этого РФ недостаточно, чтобы взять Донбасс под полный контроль, если война затянется, российская армия столкнется с еще большими проблемами.

Вместе с тем, сообщается, что россияне наносят потери украинским войскам, но при этом российская армия также теряет личный состав и технику. В то же время, ВСУ продолжает получать западное оружие, которое можно будет использовать для контрнаступления.

Также у Украины лучше налажена ротация личного состава, по сравнению с РФ. Путин не решился объявлять всеобщую мобилизации, и ВС РФ ведут войну количеством военнослужащих, близким к мирному времени.

Чем дальше продвигаются войска, тем длиннее становятся линии снабжения и тем уязвимее они для украинских контратак. По этой причине часть российских войск будет передислоцирована для обороны уже занятых земель.

Россияне располагают ограниченным временем, чтобы добиться ощутимых успехов. После этого ВС РФ будут вынуждены занять оборонительные позиции, и ход войны замедлится. Из-за недостаточного количества военных и техники, битва за Донбасс, вероятно, станет последним крупным наступлением в этой войне.

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Война России против Украины

Напомним, утром 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская армия начала на территории Украины т.н. "специальную военную операцию".

При этом агрессор начал наносить ракетные удары по многим районам Украины. В результате есть многочисленные жертвы, а также большие разрушения как жилого фонда, так и промышленных предприятий.

Изначально РФ вторглась на территорию Украины сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси.

Бои проходили на подступах к Киеву, Харькову, Чернигову и Сумам.

Однако благодаря героическим усилиям Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и простых украинцев, которые помогают защищать свою землю, на многих направлениях врага удалось остановить и даже отбросить на значительное расстояние.

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После бегства оккупантов во многих районах Украины начали находить братские могилы мирных жителей, замученных и убитых оккупантами. Люди были безоружны и не оказывали сопротивления, у многих из них были связаны руки.

Немотивированная варварская агрессия РФ против Украины, а также массовое убийство российскими оккупантами мирных жителей стали причиной создания мощного антироссийского международного фронта. Союзники уже предоставили Украине оружие для защиты от РФ (в том числе тяжелое вооружение), а также выделяют Киеву необходимую финансовую помощь.

При этом в США был принят законодателями и подписан президентом Джо Байденом закон о ленд-лизе, открывающий практически неограниченные ресурсы для военного укрепления ВСУ в борьбе с российскими оккупантами.

Переговорный процесс между Украиной и РФ, проходивший в Беларуси и Турции, перешел в режим онлайн. При этом в Украине уже заявили, что точкой в войне должно стать полное освобождение всех захваченных РФ территорий.

По данным Минобороны Украины потери российских оккупантов превышают 29 тысяч. ВСУ уничтожили около 4 тысяч танков и бронемашин и более 350 самолетов и вертолетов РФ. Настоящей сенсацией стало уничтожение украинскими ракетами Нептун флагмана ЧФ России крейсера Москва. В свою очередь Москва заявляет, что "спецоперация" в Украине якобы идет по плану.

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