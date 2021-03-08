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Посол заявил, что у Украины возникла проблема с Израилем

8 марта 2021, 17:21

8 марта между Украиной и Израилем прошли переговоры.

Израиль
В Израиле не признают вакцину Covishield / pixabay

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что из-за индийской вакцины у Украины возникла проблема с Израилем.

По словам Корнийчука, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий, но проблема в том, что израильская сторона пока не собирается одобрять индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которая применяется в Украине.

"Хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство, спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества, нужен ли так называемый паспорт вакцинации. Мы над этим вопросом работаем совместно, и будем принимать в ближайшее время решение", - говорит посол.

Он отмечает, что сегодня в Израиле один из самых высоких уровней вакцинации.

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"Сегодня они колют фактически только две вакцины - Pfizer i Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - отметил Корнийчук, передает Украина 24.

Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля, хотя Минздрав обещал старт вакцинации с 5 февраля. Первыми от вируса привились три медика. В Минздраве сообщили, что медики, которые первыми были вакцинированы, хорошо себя чувствуют и не прекращали работать.
  • В нашей стране людей начали вакцинировать после того, как была доставлена первая партия вакцины от COVID-19 – 23 февраля в аэропорту Борисполь приземлился самолет с препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину сделали в Индии, она имеет локальное (торговое) название CoviShield.
  • Массово украинцев могут начать вакцинировано в конце 2021-го – в начале 2022 года. Сделать прививку препаратом, который закуплен за деньги из бюджета, можно будет бесплатно.

Израиль Украина вакцинация от коронавируса индийская вакцина CoviShield
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