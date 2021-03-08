Посол заявил, что у Украины возникла проблема с Израилем

В Израиле не признают вакцину Covishield / pixabay

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что из-за индийской вакцины у Украины возникла проблема с Израилем.

По словам Корнийчука, Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий, но проблема в том, что израильская сторона пока не собирается одобрять индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которая применяется в Украине.

"Хасиды, которые являются основными туристами в Украине, обращаются в украинское посольство, спрашивают относительно действий украинского правительства в будущем, потому что собираются посетить Умань и другие места паломничества, нужен ли так называемый паспорт вакцинации. Мы над этим вопросом работаем совместно, и будем принимать в ближайшее время решение", - говорит посол.

Он отмечает, что сегодня в Израиле один из самых высоких уровней вакцинации.

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"Сегодня они колют фактически только две вакцины - Pfizer i Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять", - отметил Корнийчук, передает Украина 24.

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