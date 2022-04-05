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Поставили на колени и выстрелили в голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты убили ее мужа

5 апреля 2022, 16:02

Муж Ирины Владимировны пролежал на улице все время, пока город не был освобожден украинскими военными. Погибшему было всего 40 лет.

Буча, Ирина Абрамова
Ирина Абрамова рассказала, как российские оккупанты убили ее мужа / Фото Reuters, скриншот

Жительница Бучи Ирина Абрамова рассказала, как российские оккупанты убили ее мужа. По словам женщины, захватчики сделали это с особым цинизмом.

Убийство произошло 5 марта. В тот день семья услышала возле дома сначала взрывы и стрельбу, а потом крики: "Выходите!".

"Мы вышли, руки подняли вверх и сказали: не стреляйте, мы мирные жители!" - рассказала женщина.

Солдат спросил ее, почему они прячутся.

"Почему вы прячетесь? Мы русские, мы пришли вас освобождать! Вы видите у нас георгиевские ленточки", - сказал оккупант.

Потом российские военные сняли с ее мужа кофту, голым вывели на улицу, поставили на колени и выстрелили в голову.

Он пролежал на улице все время, пока город не был освобожден. Погибшему было всего 40 лет.

Геноцид украинцев в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов.

Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

Читайте такжеВоенных РФ, устроивших геноцид в Буче, возвращают в Украину - разведкаВ Буче в братской могиле похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет. Общее число жертв оккупантов возрастет.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

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