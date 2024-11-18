Потери РФ в войне установили новый рекорд: в разведке Британии раскрыли детали

Среднесуточные потери российских войск в войне против Украины достигли новых максимумов и имеют тенденцию к дальнейшему росту, говорится в отчете разведки.

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Британская разведка раскрыла рекордные потери российских войск / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

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Среднесуточные потери войск РФ в войне достигли нового максимума

Враг будет пытаться проводить активное наступление на нескольких направлениях в течение всей зимы

В октябре среднесуточные потери российских войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового максимума, и, по прогнозам, эта тенденция, вероятно, продолжится. Об этом 18 ноября сообщило Министерство обороны Британии, ссылаясь на данные разведки.

Согласно отчету Генштаба ВСУ, в октябре среднесуточные потери составили 1 354 человека, что стало вторым подряд месяцем с рекордными показателями потерь российских войск за время полномасштабного вторжения войны. Данные за первые 12 дней ноября свидетельствуют о дальнейшем росте потерь до 1 498 человек ежесуточно, отметили в разведке.

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"За последний месяц Россия увеличила темпы наступательных операций, с высокой вероятностью пытаясь усилить давление на украинские позиции, стремясь оттеснить украинские войска на нескольких фронтах, включая Курск, восточнее реки Оскол, Торецк, Покровск и Угледар", - указано в заметке.

Британская разведка прогнозирует, что Россия, вероятно, будет продолжать нести значительные потери и в дальнейшем, поскольку планирует поддерживать атаки на нескольких направлениях в течение всей зимы.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 ноября, президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из самых горячих фронтовых направлений - Покровск. Он встретился с сержантами, вручил награды и заслушал доклады о ситуации на передовой. Об этом сообщили в Офисе президента.

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), этой зимой российские оккупанты могут сосредоточиться на захвате прифронтовых украинских городов. Приоритетными для них могут стать Торецк, Покровск и Курахово.

Тем временем издание Axios со ссылкой на источники сообщает, что США разрешили Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по территории России, но это касается исключительно Курской области, где к боевым действиям на стороне РФ присоединились военные из КНДР.

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Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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