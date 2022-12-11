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Потрясение для России: в ВСУ заявили, что после ударов БПЛА враг переместил боевую авиацию

11 декабря 2022, 10:31
Маневры агрессора РФ с боевой авиацией никак не повлияют на способность противовоздушной системы Украины отражать вражеские атаки в воздухе, сказал Юрий Игнат.
Энгельс, Игнат
В России опасаются "бавовны" и разбрасывают свою авиацию по разным военным авиабазам - Игнат / Коллаж Соцсети, Командование ВС ВСУ, Википедия

Взрывы на военных аэродромах России стали серьезным психологическим потрясением для врага. Теперь россияне понимают, что непредвиденные ситуации могут произойти и внутри их территории. Оккупанты решили рассредоточить свою боевую авиацию во избежание нового удара по большому скоплению военной техники. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что военная авиация, которую страна-агрессор Россия использует для ракетных ударов по Украине, никуда не исчезла. После взрывов в Энгельсе ее решили разбросать по другим базам.

"Пишут, что исчезли они (самолеты) с тех аэродромов, где произошла "бавовна". Они не исчезли, они рассредоточились, авиация была передислоцирована на другие аэродромы для того, чтобы избежать на одном аэродроме большого скопления техники, которую может посетить "бавовнятко", - объяснил ситуацию Игнат.

По его словам, разброска бомбардировщиков РФ на разные аэродромы никак не отразится на эффективности работы украинской ПВО.

При этом взрывы на военных аэродромах агрессора России в Саратовской и Рязанской областях стали психологическим ударом для врага.

"В России уже и военные, и гражданские понимают - это серьезный психологический фактор, даже в дальних регионах их может преследовать неудача. Это серьезно влияет на дальнейшие действия", - подчеркнул Юрий Игнат.

Дрон атаковал военные авиабазы в России

Утром, 5 декабря, СМИ страны-оккупанта РФ сообщили о взрыве на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области. Неизвестный беспилотный летательный аппарат атаковал российские бомбардировщики. Сообщалось о повреждениях двух самолетов.

В тот же день дрон нанес удар и по другому военному аэродрому России – в Дягилево Рязанской области. С обеих баз оккупантов взлетали самолеты для ракетных обстрелов Украины.

Позже был нанесен удар и по военной авиабазе в Курске.

Официальный Киев не подтверждает и не опровергает свою возможную причастность к инцидентам.

Авиационный эксперт Валерий Романенко предположил, что по военным авиабазам в РФ мог ударить беспилотник Ту-141 Стриж. По его словам, БПЛА, который способен летать на расстоянии 1 000 километров, можно переделать в дрон-камикадзе. Специалист не исключил удар и с нового беспилотника Украины или купленного волонтерами дрона.

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