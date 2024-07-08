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Поврежденные электросети: в ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Киеве

Мария Николишин
8 июля 2024, 14:04
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Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время, говорят в ДТЭК.
Поврежденные электросети: в ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Киеве
В ДТЭК рассказали о ситуации в Киеве/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

В Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Об этом сообщили в ДТЭК.

"В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети", - говорится в сообщении.

Известно, что энергетики уже работают на местах.

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"Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время", - добавляют в ДТЭК.

Что известно о ДТЭК?

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Массированный ракетный удар по Украине - что известно

Сегодня, 8 июля, РФ запустила ракеты по территории Украины, воздушная тревога звучала во всех регионах из-за угрозы баллистики и пуска ракет стратегической авиацией.

В Киеве прозвучали взрывы. В КОВА уточнили, что в результатеракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание.

Позже, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.

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