Поврежденные электросети: в ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Киеве

В Киеве полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Об этом сообщили в ДТЭК.
"В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети", - говорится в сообщении.
Известно, что энергетики уже работают на местах.
"Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время", - добавляют в ДТЭК.
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Массированный ракетный удар по Украине - что известно
Сегодня, 8 июля, РФ запустила ракеты по территории Украины, воздушная тревога звучала во всех регионах из-за угрозы баллистики и пуска ракет стратегической авиацией.
В Киеве прозвучали взрывы. В КОВА уточнили, что в результатеракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах. Предварительно есть возгорание.
Позже, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения.
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