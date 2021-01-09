Появилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в Европу

Мощный взрыв на газопроводе в Полтавской области / Скриншот

В субботу, 9 января, в 15:50 на участке магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород около города Лубны Полтавской области произошел мощный взрыв.

Как говорится в сообщении Оператора ГТС Украины, авария не повлияла на транзит природного газа в Европу.

Согласно оперативной информации, произошла разгерметизация газопровода. Жертв и пострадавших нет.

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, в настоящее время авария локализована. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.

ОГТСУ уведомило об инциденте Нацполицию, СБУ и ГСЧС. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии.

В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили: "Вблизи села Халепцы Лубенского района произошел взрыв с последующим горением на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. На место аварии направлено 8 единиц техники и мобильно-оперативная группа ГСЧС. Информация о аварии на газопроводе устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

Взрыв газопровода в Полтавской области: