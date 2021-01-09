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Появилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в Европу

9 января 2021, 18:47
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Произошла авария на участке магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Мощный взрыв на газопроводе в Полтавской области / Скриншот

В субботу, 9 января, в 15:50 на участке магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород около города Лубны Полтавской области произошел мощный взрыв.

Как говорится в сообщении Оператора ГТС Украины, авария не повлияла на транзит природного газа в Европу.

Согласно оперативной информации, произошла разгерметизация газопровода. Жертв и пострадавших нет.

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, в настоящее время авария локализована. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обходной способ, угрозы для обеспечения газом для прилегающих населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.

ОГТСУ уведомило об инциденте Нацполицию, СБУ и ГСЧС. Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии.

В свою очередь в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили: "Вблизи села Халепцы Лубенского района произошел взрыв с последующим горением на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. На место аварии направлено 8 единиц техники и мобильно-оперативная группа ГСЧС. Информация о аварии на газопроводе устанавливается", - сообщили в пресс-службе.

Взрыв газопровода в Полтавской области:

  • 9 января, в Полтавской области произошел взрыв на газопроводе.
  • Из-за аварии ряд населенных пунктов в Лубенском районе остались без газоснабжения.
  • По предварительной информации, пострадавших нет. Причины взрыва будут выясняться.

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