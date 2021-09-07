Появилась запись разговора бабушки замученного Андрюши из Черкасс с врачем "скорой" - аудио

Прокуратура расследует дело гибели искалеченного мальчика из Черкасс / Скриншот

Прокуратура Черкасс обнародовала запись телефонного звонка неродной бабушки покалеченного 7-летнего мальчика из Черкасс с врачем "скорой" помощи. В ходе разговора Виктория Лясова сообщила, что ее внуку Андрею плохо.

В частности, женщина рассказала, что у ребенка черепно-мозговая травма, а также он не есть и время от времени "отключается".

Запись звонка прослушал и прокомментировал руководитель Черкасской областной прокуратуры Александр Воронин. Он подчеркнул, что бабушка разговаривала "в странном стиле".

Воронин утверждает, что интонация женщины вызывает много вопросов у следствия.

На записи отчетливо слышно, как женщина заявила о том, что ребенок периодически в отключке и не ест уже третий день.

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"- Сейчас ребенок без сознания? (Медик скорой)

- Нет, пьет водичку, но не ест. У него черепно-мозговая травма (Виктория Лясова)

- Откуда вы знаете, что у него черепно-мозговая? (Медик скорой)

- У него синяк на голове. Он лазил по виноградникам. (Виктория Лясова)".

В то же время, на вопрос, когда мальчик мог получить травму, горе-бабушка в точности не сказала.

Теперь в прокуратуре будут выяснять, когда именно был сделан этот звонок, чтобы понять, был ли Андрей уже на то время в коме.

Напомним, во вторник, 7 сентября, прокуратура Черкасс заявила, что мальчик лежал не пять дней, как сообщалось ранее, а целых девять. К таким выводам пришли медики, судя по состоянию пролежней на теле Андрюши.

Трагическая история замученного Андрюши

Андрюшу госпитализировали в медучреждение в состоянии комы с ужасными травмами из дома неродных бабушки и дедушки.

О трагедии заявил экс-депутат областного совета Олег Петренко. Ребенка нашли во дворе дома пожилых людей вблизи Детского парка. Травмы на его теле свидетельствовали о пытках. Также у бедного мальчика были пролежни, которые говорили о том, что он несколько дней лежал без сознания.

Больше 2 недель он боролся за жизнь, но медики не смогли его спасти.

7-летний Андрюша умер в воскресенье, 5 сентября, в Черкасской областной больнице. Он так и не пришел в себя после комы. Его бабушке и дедушке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Отчим мальчика до сих пор утверждает, что он упал с кучи кирпича.