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"Поздравляю, Шарик, ты балбес": на Донбассе потроллили всех, кто получил паспорт РФ от Путина

21 июля 2021, 18:09

В качестве темы для троллинга организаторы мероприятия использовали героев советского мульфильма "Трое из Простоквашино" – Шарика и Матроскина.

Шарик
Шарик и Матроскин / Телеграм-канал Perepichka News

На Донбассе установили оригинальный билборд. Как сообщает Telegram-канал Perepichka News, организаторы мероприятия сделали это на фоне предстоящих выборов в российскую Госдуму.

Билборд появился между населенными пунктами Волноваха и Курахово. На нем изображены персонажи из легендарной советской мультипликационной трилогии "Трое из Простоквашино" – Шарик и Матроскин.

Пес Шарик держит в руках российский паспорт, который он, очевидно, только что получил. "Поздравляю тебя, ты балбес", – классически реагирует Матроскин.

По всей видимости, послание от Матроскина адресовано жителям оккупированных территорий, которые получили российские паспорта и смогут принять участие в голосовании на выборах в Госдуму.

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Напомним, ранее сообщалось, в марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, который автоматически признает граждан Украины и Беларуси носителями русского языка.

Утверждалось, что признание украинцев и белорусов носителями русского языка поможет им гораздо легче получать гражданство России - без собеседования.

24 июля 2020 года в России вступил в силу закон согласно которому, люди, родившиеся в СССР освобождаются от требования об обязательном трехлетнем проживании в России до подачи заявления, а также от подтверждения источника дохода.

По состоянию на 18 февраля количество жителей временно оккупированных боевиками районов Донецкой и Луганской областей, которым россияне выдали паспорта РФ, превысило 600 тысяч человек, заявил руководитель главка МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

Владимир Путин новости Украины
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