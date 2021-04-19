Представители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу

Алексей Резников рассказал, как ведут себя представители РФ на переговорах по Донбассу / УНИАН

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о проблемах, которые возникают во время переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

В частности, Россия не делегировала субъектных переговорщиков. Те представители российской делегации, которые есть в ТКГ, не имеют собственной позиции, сказал Резников в эфире на телеканале Украина 24.

"Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а представители России не имеют ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они испуганные сидят, и это видно", - сказал он.

Читайте такжеПолитолог раскрыл планы РФ против Украины на новых переговорах по ДонбассуРезников добавил, что Россия должна определиться со своей позицией в переговорах.

"Поэтому при принятии решения, если Россия будет действительно заинтересована в переговорах, она должна дать им эту субъектность. Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах - это представитель президента Путина среди политических советников в нормандском формате. Там субъектность есть, а в Минске, к сожалению, пока этого нет", - сказал министр.

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