Представители РФ сидят перепуганные: Резников рассказал о проблемах в переговорах по Донбассу

Россия не делегировала субъектных переговорщиков. Те представители российской делегации, которые есть в ТКГ, не имеют собственной позиции.
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о проблемах, которые возникают во время переговоров в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
В частности, Россия не делегировала субъектных переговорщиков. Те представители российской делегации, которые есть в ТКГ, не имеют собственной позиции, сказал Резников в эфире на телеканале Украина 24.
"Там люди несубъектные, они не имеют собственной позиции, а представители России не имеют ни одного примера, чтобы они выразили свою собственную позицию. Они постоянно уклоняются от прямых ответов на вопросы, потому что нет вот этой субъектности. Они испуганные сидят, и это видно", - сказал он.
Читайте такжеПолитолог раскрыл планы РФ против Украины на новых переговорах по ДонбассуРезников добавил, что Россия должна определиться со своей позицией в переговорах.
"Поэтому при принятии решения, если Россия будет действительно заинтересована в переговорах, она должна дать им эту субъектность. Единственный человек, который имеет субъектность в этих переговорах - это представитель президента Путина среди политических советников в нормандском формате. Там субъектность есть, а в Минске, к сожалению, пока этого нет", - сказал министр.
Переговоры по Донбассу - о чем ранее писал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля во Франции провел переговоры с главой Французской республики Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе дискуссии обсуждались вопросы урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе. По итогам встречи Зеленский также сделал заявление с призывом к Байдену и Путину не проводить переговоров по Украине без участия Киева.
- Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал, что российский президент Владимир Путин отказался принимать участие в дискуссии по Донбассу на высшем уровне при участии Украины, Германии и Франции.
- Зеленский объявил о том, что переговоры советников лидеров нормандского формата пройдут 19 апреля. В ходе встречи стороны должны обсудить перспективы реализации мирного плана по Донбассу.