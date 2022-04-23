Президент Зеленский рассказал, что бы сказал Путину при встрече

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции ответил на вопрос, чтобы сказал президент России Владимиру Путину при встрече.

"Я думаю, что вопросы, которые бы я проговаривал с президентом РФ, касались бы исключительно вопросов, которые меня интересуют исключительно как президента Украины. Это вопросы территориальной целостности.

"Как будет дальше жить наш украинский Донбасс?" "Как будет дальше жить наш украинский Крым?" Где и в какой точке мы можем об этом договориться. И можем ли вообще.

Но самое главное, что мы поднимаем этот вопрос, и сейчас слышим, что РФ начинает давать ответы. Не такие, как нам нравится, но диалог начат.

Так что без лишних сантиментов могу сказать, что диалог был бы очень предметный. Не уверен, что эмоциональный. Хотя все может быть", сказал президент, отвечая на вопрос журналиста УНИАН.

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