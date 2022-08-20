"Придется объяснять": эксперт рассказал, почему РФ не хочет признавать причины взрывов в Крыму

Россия не может назвать реальную причину взрывов в Крыму / Фото УНИАН

Россия не может признать причастность ВСУ к взрывам в Крыму, поскольку тогда ей придется объяснять россиянам причины этих взрывов. Об этом в интервью Главреду рассказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, если РФ их признает, тогда возникнет вопрос о том, почему они произошли. ПВО не отработало по ракетам, которые наносили эти удары и оказывается, что даже такая плотная и эшелонированная ПВО, которая была сконцентрирована именно в районе Джанкоя - С-300, С-400, Панцирь-С1 - не "отработала" ракеты и не защитила эти объекты?

Кроме того, если это были диверсанты, то получается, что они работают во временно оккупированном Крыму, где крупная агентура ФСБ, ГШ ВС РФ, Росгвардии, то есть тогда это будет выглядеть так, что силовики не справляются с обеспечением безопасности полуострова.

Еще один момент - если РФ действительно признала бы, что это сделали ВСУ, то ей нужно бы было как-то отвечать, ведь россияне постоянно говорят, что Крым - это якобы территория России.

Но независимо от причин, которыми руководствуются в Кремле, у россиян не осталось ресурсов, чтобы угрожать Украине.

"У россиян не осталось ресурсов, чтобы нам чем-то угрожать и именно поэтому они говорят о "головотяпстве", о каких-то инцидентах, а не о том, что ВСУ уничтожают их объекты и могут это делать почти по всей временно оккупированной территории Украины, которую российские оккупанты пока контролируют", - уточнил Коваленко.

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